עלי ס לעצטע נאָמען לעסאָף אנטפלעקט אין די לעצטע פון ​​אונדז טייל 2 רעמאַסטערעד

אין אַ העכסט אַנטיסאַפּייטיד רימאַסטערד ווערסיע פון ​​די לעצטע פון ​​אונדז טייל 2, וואָס איז באַשטימט צו זיין באפרייט אויף יאנואר 19, 2024, אַ יקסייטינג ופדעקונג איז געמאכט וועגן די שפּיל ס פּראָוטאַגאַנאַסט, עלי. דער אָריגינעל שפּיל לינקס פאַנס אין שפּאַנונג וועגן עלי ס לעצטע נאָמען, אָבער עס איז לעסאָף באשטעטיקט אין די רימאַסטערד אַדישאַן.

בשעת בראַוזינג דורך אַ טריילער פֿאַר די נייַ ראָגועליקע מאָדע, אַ Reddit באַניצער מיט די נאָמען פון טאָמדורנעלל ספּאַטיד אַ קליין דעטאַל וואָס געכאפט זייער ופמערקזאַמקייט. עס איז געווען אַ נאָמען קוויטל אויף עלי ס פּלאַץ פּאַסן, קוים קענטיק אָבער ליינעוודיק ווי "E. וויליאמס. ” די ופדעקונג איז דער ערשטער באַשטעטיקונג פון עלי ס פול נאָמען אין שפּיל.

ינטערעסטינגלי, Naughty Dog, די דעוועלאָפּער פון די לעצטע פון ​​אונדז טייל 2, האט פריער אנטפלעקט עלי ס לעצטע נאָמען דורך ינטערוויוז מיט קאָ-פּרעזידענט ניל דרוקמאַן און אין פּלאַן דאָקומענטן און די יאַפּאַניש שפּיל מאַנואַל. אָבער, דאָס איז דער ערשטער מאָל אַז עס איז אַקטשאַוואַלי געוויזן אין די שפּיל זיך.

די רימאַסטערד ווערסיע פון ​​​​די שפּיל ינטראַדוסיז די No Return Roguelike מאָדע, אין וואָס פּלייַערס קענען קעמפן דורך כוואליעס פון פיינט אויף פאַרשידענע מאַפּס בשעת זיי ביסלעכווייַז וואַקסן מער שטאַרק. ווי אַ באָנוס, עלי ס פּלאַץ פּאַסן וועט זיין בנימצא ווי אַ קאָסטיום אין דעם מאָדע, אַלאַוינג פּלייַערס צו געניסן עטלעכע שעפעריש פרייהייט מיט כאַראַקטער קוסטאָמיזאַטיאָן.

The Last of Us Part 2: Remastered ניט בלויז ברענגט די שפּיל צו די פּלייסטיישאַן 5 אָבער אויך כולל עטלעכע נאָך פֿעיִקייטן. די אַרייַננעמען דריי לאָסט לעוועלס מיט קאָמענטאַר קאָמענטאַר, גיטאַרע פריי שפּיל, גראַפיקאַל ימפּרווומאַנץ, DualSense ינאַגריישאַן און מער. פּלייַערס וואָס האָבן שוין די שפּיל אויף פּלייסטיישאַן 4 קענען אַפּגרייד צו די פּלייסטיישאַן 5 ווערסיע פֿאַר אַ קליין אָפּצאָל.

פאַנס פון די לעצטע פון ​​אונדז סעריע קענען לעסאָף מאַכן אַ סוף צו די ספּעקולאַציע אַרום עלי ס לעצטע נאָמען. מיט די אַפּקאַמינג מעלדונג פון די רימאַסטערד ווערסיע, פּלייַערס וועלן באַקומען אַ געלעגנהייט צו דעוועלאָפּ דיפּער אין עלי ס וועלט און אַנטדעקן נייַע אַספּעקץ פון איר כאַראַקטער.