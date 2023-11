By

קסבאָקס יוזערז זענען באגעגנט מיט אַ באַוווסט אַדווערטייזמאַנט הייַנט, ינקעראַדזשינג זיי צו קויפן Call of Duty: Modern Warfare III, די לעצטע ינסטאָלמאַנט אין די פאָלקס גיימינג פראַנטשייז. די שפּריצן פאַרשטעלן, וואָס איז ארויס ווען די קאַנסאָול איז אויסגעדרייט, האט געפֿירט געמישט ריאַקשאַנז צווישן גיימערז.

בשעת עטלעכע קסבאָקס פאַנס אויסגעדריקט זייער יקסייטמאַנט פֿאַר די נייַע קאמפאניע און יגערלי עמברייסט די אַדווערטייזמאַנט, אנדערע זענען ווייניקער ינטוזיאַסטיד. "דאס איז שטום. איך שפּיל נישט Call of Duty; איך קיינמאָל געקויפט Call of Duty. איך זאָל נישט ווענדן אויף מיין קסבאָקס און די ליטעראַל ערשטער זאַך איך זען איז אַן אַד פֿאַר אַ שפּיל, אָדער עפּעס פֿאַר דעם ענין, "ווענטאַד איינער דיסאַטאַספייד באַניצער.

קאַמפּעראַסאַנז זענען געמאכט צו אַ ענלעך העכערונג פֿאַר סטאַרפיעלד, אן אנדער העכסט אַנטיסאַפּייטיד שפּיל, וואָס באקומען אַ קורץ שפּריצן פאַרשטעלן באַהאַנדלונג בעשאַס זיין קאַטער צוריק אין סעפטעמבער. זארגן זענען אויפגעשטאנען וועגן די פּאָטענציעל ינטרוסיוונאַס פון אַזאַ גאַנצע פּראַקטיסיז וואָס מאַך פאָרויס.

"איך טאָן ניט טראַכטן עס איז אַ גרויס האַנדלען אויב עס איז אַ געשעעניש אָדער ערשטער-פּאַרטיי מעלדונג, אָבער איך קענען זען וואָס מענטשן וואָלט נישט ווי עס," ימפּאַטייזד אן אנדער באַניצער.

IGN ריטשט Xbox פֿאַר באַמערקונג אָבער באקומען קיין ענטפער אין דער צייט פון שרייבן.

אין אַדישאַן צו די שפּריצן פאַרשטעלן, קסבאָקס אָפפערס אויך אַ דאָוונלאָאַדאַבלע דינאַמיש הינטערגרונט מיט די באליבטע כאַראַקטער קאַפּיטאַן פּרייס פֿון די Call of Duty פראַנטשייז.

די פּערמאָושאַנאַל שטופּן פון Xbox פֿאַר Call of Duty: Modern Warfare III קומט אין די וועקן פון מייקראָסאָפֿט ס לעצטע אַקוואַזישאַן פון Activision Blizzard פֿאַר אַ סטאַגערינג סאַכאַקל פון $ 69 ביליאָן. בשעת פּלייסטיישאַן ס פֿאַרקויף אָפּמאַך פֿאַר Call of Duty יקסטענדז ביז 2024, די נייַע אָונערשיפּ פון קסבאָקס האט נישט פארשטאפט זיי פון אַקטיוולי העכערן זייער אַקוואַזישאַן פון קרוין בריליאַנט.

Call of Duty: Modern Warfare III וועט זיין באפרייט אין סטאַגעס, אָנהייב מיט פרי אַקסעס צו די קאמפאניע אויף נאוועמבער 2 פֿאַר פּרי-אָרדער קאַסטאַמערז. דער שפּיל וועט פאָרזעצן די סטאָריליין פון מאָדערן וואָרפער וו און באַקענען נייַע עלעמענטן אַזאַ ווי עפֿן קאַמבאַט מישאַנז, מיט מולטיפּלייַער וואָס וועט זיין בארעכטיגט אויף 10 נאוועמבער.

FAQ:

ק: וואָס איז Call of Duty: Modern Warfare III?

א: Call of Duty: Modern Warfare III איז אַ העכסט פאָלקס ווידעא שפּיל און די לעצטע ינסטאָלמאַנט אין די Call of Duty פראַנטשייז.

ק: איז Call of Duty: Modern Warfare III בנימצא אויף קסבאָקס?

א: יאָ, Call of Duty: Modern Warfare III איז בארעכטיגט אויף קסבאָקס, צוזאַמען מיט אנדערע פּלאַטפאָרמס.

ק: וואָס איז אַ שפּריצן פאַרשטעלן?

א: א שפּריצן פאַרשטעלן איז אַ בילד אָדער אַדווערטייזמאַנט געוויזן ווען אַ קאָמפּיוטער אָדער קאַנסאָול אַפּלאַקיישאַן איז לאָנטשט.

ק: ווען וועט Call of Duty: Modern Warfare III זיין פריי?

א: פרי אַקסעס צו די קאמפאניע אנגעהויבן אויף 2 נאוועמבער 2022, מיט מולטיפּלייַער שיין בנימצא אויף 10 נאוועמבער 2022.

ק: ווי פיל האט מייקראָסאָפֿט קריגן Activision Blizzard פֿאַר?

א: מייקראָסאָפֿט קונה Activision Blizzard פֿאַר $ 69 ביליאָן.

