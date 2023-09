עפּל געשעעניש 2023: אַלץ איר דאַרפֿן צו וויסן

די העכסט אַנטיסאַפּייטיד עפּל געשעעניש 2023, טייטאַלד "וואַנדערלוסט," איז באַשטימט צו נעמען אָרט אויף 12 סעפטעמבער 2023, 10:00 PT. דער געשעעניש וועט וויטרינע אַ קייט פון נייַע פּראָדוקטן, אַרייַנגערעכנט די iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 און מער. פילע מענטשן ווארטן פֿאַר די מעלדונג פון די נייַע דעוויסעס, ספּעציעל די iPhone 15 Ultra, וואָס איז רומערד צו מאַכן אַן אויסזען.

די עפּל עווענט 2023 וועט זיין בארעכטיגט פֿאַר לעבן סטרימינג אויף עפּל טעלעוויזיע און Apple.com, אַלאַוינג וויוערז צו בלייבן דערהייַנטיקט אויף די לעצטע פּראָדוקט מודעות. טיימינגז פֿאַר די געשעעניש וועט בייַטן דיפּענדינג אויף די מדינה. אַמאָל די פּראָדוקטן זענען לאָנטשט, פאַר-בוקינגז וועט זיין בארעכטיגט און עקספּרעס קענען זיין דערוואַרט אין אַ ביסל טעג.

די פּראָדוקט ליינאַפּ פֿאַר די עפּל עווענט 2023 כולל די iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra אָדער Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, און מער. די דעוויסעס פאָרשלאָגן אַ פאַרשיידנקייַט פון פֿעיִקייטן און ימפּרווומאַנץ וואָס זענען זיכער צו אָנצינדן טעק ענטוזיאַסץ.

די מדינה-קלוג טיימינגז פֿאַר די עפּל עווענט 2023 זענען ווי גייט: USA (10:00 AM PT), אייראָפּע (10:00 AM PT), ינדיאַ (10:30 PM IST), אויסטראַליע (10:00 AM PT), קאַנאַדע (10:00 PT), וק (10:00 PT), ואַע (10:00 AM PT), רוסלאַנד (10:00 AM PT), און טשיינאַ (10:00 AM PT).

די קאַטער פון iPhone 15 ביי די עפּל עווענט 2023 איז געריכט צו זיין אַ הויכפּונקט. די iPhone 15 וועט קומען אין פאַרשידענע וועריאַנץ, אַזאַ ווי די iPhone 15 Pro און Pro Max, קייטערינג צו פאַרשידענע באַניצער פּרעפֿערענצן. די קאַטער פּרייַז פֿאַר די iPhone 15 איז רומערד צו זיין אַרום רס 80,000, וואָס מאכט עס אַ הויך-סוף מיטל.

אַדדיטיאָנאַללי, די עפּל עווענט וועט פאָרשטעלן די עפּל וואַך סעריעס 9, מיט אַ דערהייַנטיקט אָפּערייטינג סיסטעם גערופן וואַטשאָס 10. יוזערז קענען דערוואַרטן אַ קייט פון נייַע פֿעיִקייטן און ימפּרווומאַנץ אין דעם לעצט יטעראַטיאָן פון די עפּל וואַך.

צו היטן די עפּל עווענט 2023 לעבן, וויוערז קענען באַזוכן apple.com אָדער אַקסעס די געשעעניש דורך די עפּל טעלעוויזיע אָדער יאָוטובע אַפּ. די פּלאַטפאָרמס צושטעלן אַ געלעגנהייט צו עדות די געשעעניש ווי עס אַנפאָולדז, און פאָרשלאָגן אַ ערשטער בליק אויף די לעצטע פּראָדוקטן און מודעות.

אין מסקנא, די עפּל עווענט 2023 איז העכסט אַנטיסאַפּייטיד, פּראַמאַסינג יקסייטינג נייַ דעוויסעס און פֿעיִקייטן. טעק ענטוזיאַסץ ווערלדווייד זענען יגערלי ווארטן פֿאַר די געשעעניש, וואָס מאכט עס אַ מוזן-וואַך פֿאַר עפּל פאַנס און קאָנסומערס.

קוואלן:

-Apple.com