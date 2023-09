נינטענדאָו סוויטש 2 רומערד צו האָבן ימפּרוווד פאָרשטעלונג און רידוסט מאַסע צייט

By

רומאָרס וועגן די העכסט אַנטיסאַפּייטיד נינטענדאָו סוויטש 2 פאָרזעצן צו סערקיאַלייט, מיט נייַע דעטאַילס סערפאַסינג וועגן זייַן פאָרשטעלונג און פֿעיִקייטן. פאַרלאָזלעך קוואלן האָבן קליימד אַז די קאַנסאָול האט אַ סוד ווייַזן ביי Gamescom אין אויגוסט, און איצט אַ דריט מקור האט באשטעטיקט די קליימז און צוגעגעבן נאָך אינפֿאָרמאַציע.

לויט ריפּאָרץ פון Eurogamer און VGC, די סוויטש 2 איז רומערד צו לויפן "די לעגענד פון זעלדאַ: ברעט פון די ווילד" מיט אַ העכער ראַם קורס און האַכלאָטע, וואָס סאָונדס פּראַמאַסינג פֿאַר פאַנס פון די פאָלקס שפּיל. Nate The Hate, אַ פריער פאַרלאָזלעך נינטענדאָו ינסיידער, האט אויך געשטיצט די קליימז און גילוי מער דעטאַילס וואָס ער האָט געהערט וועגן די קאַנסאָול.

איין נאָוטאַבאַל פֿאַרבעסערונג דערמאנט דורך Nate The Hate איז די באַטייטיק רעדוקציע אין מאַסע צייט. ער זאגט אַז די נייַע ייַזנוואַרג ערלויבט כּמעט-רעגע צו מאַסע צייט פֿאַר שפּילערייַ, ספּעציעל ווען איר באָאָטינג פֿון די הויפּט מעניו. דאָס איז אַ הויפּט פֿאַרבעסערונג קאַמפּערד מיט דער אָריגינעל סוויטש, וואָס האט לאָודינג צייט פון אַרום 30 סעקונדעס.

אין טערמינען פון פאָרשטעלונג, Nate The Hate קליימז אַז "Breath of the Wild" איז פליסנדיק ביי 60 ראָמען פּער סעקונדע אין אַ 4K האַכלאָטע אויף די סוויטש 2. ער אויך דערמאנט אַז די קאַנסאָול פֿעיִקייטן אַוואַנסירטע שטראַל-טרייסינג קייפּאַבילאַטיז, ענלעך צו וואָס די פּלייסטיישאַן. 5 און Xbox Series X/S קענען דערגרייכן. אָבער, ער קלעראַפייז אַז די רוי מאַכט פון די סוויטש 2 איז געריכט צו זיין אונטער די Xbox Series S.

צו פאַרגיטיקן פֿאַר דעם, די סוויטש 2 קען נוצן נייַע טעכנאָלאָגיע גערופֿן DLSS (טיף לערנען סופּער מוסטערונג), וואָס קענען סימולירן 4K האַכלאָטע אויף נידעריק-פּאַוערד דעוויסעס. דאָס קען צושטעלן אַ פאַרגלייַכלעך וויזשאַוואַל דערפאַרונג צו געבוירן 4K און האַלטן פאָרשטעלונג עפעקטיווקייַט.

כאָטש עס איז נאָך אַנסערטאַנטי וועגן די קאַפּויער קאַמפּאַטאַבילאַטי פון די סוויטש 2 און באַאַמטער גילוי / קאַטער דאַטעס, Nate The Hate סאַגדזשעסץ אַז דער ווייַטער נינטענדאָו דירעקט וועט זיין לופט אין בעערעך דריי טעג, עפשער אויף סעפטעמבער 14. עס איז וויכטיק צו טאָן אַז נינטענדאָו דירעקטס טיפּיקלי נעמען אָרט אויף דאנערשטיק.

אין מסקנא, די רומערד פֿעיִקייטן פון די Nintendo Switch 2 אָנווייַזן ימפּרוווד פאָרשטעלונג, רידוסט מאַסע צייט און די פּאָטענציעל יוטאַלאַזיישאַן פון DLSS טעכנאָלאָגיע. פאַנס זענען לאָעט אַנטיסאַפּייטינג ווייַטער דערהייַנטיקונגען פון נינטענדאָו וועגן דעם העכסט אַנטיסאַפּייטיד קאַנסאָול.

קוואלן:

– עוראָגאַמער

– VGC