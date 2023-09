נינטענדאָו סוויטש 2 רומאָרס: אָטעם פון די ווילד דעמאָ ווייַזן ימפּרוווד גראַפיקס און לאָדן צייט

By

רומאָרס וועגן נינטענדאָו ס ווייַטער קאַנסאָול, טענטאַטיוולי גערופן די 'סוויטש 2', האָבן שוין סערקיאַלייטיד לעצטנס. לויט ריפּאָרץ פון Eurogamer און VGC, סעלעקטעד דעוועלאָפּערס האָבן די געלעגנהייט צו דעמאָ די קאַנסאָול בעשאַס Gamescom 2023. די דעמאָ פיטשערד אַ ענכאַנסט ווערסיע פון ​​The Legend of Zelda: Breath of the Wild, כאָטש ספּעסיפיקס פון די ימפּרווומאַנץ זענען נישט צוגעשטעלט אין דער צייט.

ניו רומערד דעטאַילס האָבן איצט ימערדזשד פון אַ לעצטע Nate the Hate פּאָדקאַסט. דער באַלעבאָס קליימד אַז די Gamescom טעק דעמאָ שאָוקייסט Breath of the Wild פליסנדיק אין 4K 60fps, מיט די נאָוטאַבאַל פֿאַרבעסערונג איז די יראַדאַקיישאַן פון מאַסע צייט. עס איז וויכטיק צו דערקלערן אַז די רומאָרס טאָן ניט מיינען אַז די סוויטש קאַטער טיטל וועט זיין ריליסיז מיט די ווייַטער ייַזנוואַרג. אלא, עס איז געניצט צו באַווייַזן די טעכניש אַדוואַנטידזשיז פון די סאַקסעסער.

עס זענען אויך קליימז אַז די טעק דעמאָ געוויינט DLSS 3.5, Nvidia ס פאַקטיש-צייט אַי אַפּסקיילינג טעכנאָלאָגיע. אָבער, עס איז ומזיכער צי די דעמאָ ניצט די פול שטריך שטעלן פון די 3.5 ווערסיע, אַזאַ ווי ראַם דור. די ינקלוזשאַן פון DLSS איז געווען אַ טעמע פון ​​ספּעקולאַציע פֿאַר די סוויטש סאַקסעסער פֿאַר עטלעכע יאָרן, און דער דערמאָנען פון די 3.5 ווערסיע איז זיכער ינטריגינג.

בעשאַס די פּאָדקאַסט שמועס, דער באַלעבאָס דערמאנט אַז מערץ 2024 איז געווען אַ מעגלעך דאַטע כאָטש עס איז געווען ומקלאָר אויב דאָס ריפערד צו אַ אַנטדעקן אָדער מעלדונג טאָג. פריער רומאָרס פריער דעם יאָר סאַגדזשעסטיד אַ שפּעט 2024 מעלדונג פֿאַר די סוויטש 2.

עס איז וויכטיק צו טאָן אַז די רומאָרס זענען נישט אַפישאַלי באשטעטיקט דורך נינטענדאָו אין דעם צייט. די אינפֿאָרמאַציע איז באזירט אויף מקורים און הערסיז. דערצו, אויב די ספּעסאַפאַקיישאַנז זענען פּינטלעך, עס איז יקערדיק צו באַטראַכטן אַז די טעק דעמאָ געוויזן ביי Gamescom קען נישט דאַווקע פאַרטראַכטנ די פֿעיִקייטן פון די לעצט קאַנסאָול.

ווי די רומאָרס פאָרזעצן צו סערקיאַלייט, עס איז יקסייטינג צו טראַכטן וועגן די פּאַסאַבילאַטיז פון אַ ימפּרוווד ווערסיע פון ​​Breath of the Wild אויף די 'סוויטש 2'. אָבער, ביז באַאַמטער מעלדן זענען געמאכט דורך נינטענדאָו, די רומאָרס זאָל זיין גענומען מיט אַ קערל פון זאַלץ.

