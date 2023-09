ערשטער אַדוואַנטידזש אַקווייערז ביאָמעטריק טעכנאָלאָגיע פּראַוויידער ינפאַנאַט שייַן

First Advantage, אַ שפּייַזער פון באַשעפטיקונג הינטערגרונט זיפּונג און וועראַפאַקיישאַן באַדינונגס, האט אַנאַונסט זיין אַקוואַזישאַן פון ביאָמעטריק טעכנאָלאָגיע שפּייַזער, Infinite ID, פֿאַר $ 41 מיליאָן אין געלט. די אַקוואַזישאַן יימז צו יקספּאַנד First Advantage ס נעץ און אידענטיטעט וועראַפאַקיישאַן אָפרינגז פֿאַר זייַן יו.

Infinite ID, כעדקאָרטערד אין Hicksville, ניו יארק, איז אַ פּאָרטפעל פירמע פון ​​פּריוואַט ינוועסמאַנט פירמע Enlightenment Capital. די פירמע איז געריכט צו דזשענערייט מער ווי $ 10 מיליאָן אין יערלעך רעוואַנוז. די ביאָמעטריק טעכנאָלאָגיע שפּייַזער אָפפערס לעגיטימאַציע און אָטענטאַקיישאַן מכשירים פֿאַר פאַרשידן סעקטאָרס, אַרייַנגערעכנט פאַרטיידיקונג און סייכל, נאציאנאלע זיכערהייט, געזעץ ענפאָרסמאַנט, גרענעץ זיכערהייט, ומגליק ענטפער און נויטפאַל פאַרוואַלטונג און פֿירמע זיכערהייט.

סעאָ פון First Advantage, Scott Staples, האָט געזאָגט אז Infinite ID ס ווייכווארג קאַמפּלאַמאַנץ די פירמע 'ס יגזיסטינג ריגהטיד און דיגיטאַל אידענטיטעט באַדינונגס אָפערינגז. די אַקוואַזישאַן איז געזען ווי אַ באַטייטיק שריט צו יקספּאַנד די פּראָדוקט פּאָרטפעל און האַרץ געשעפט פון First Advantage.

מיט דעם אַקוואַזישאַן, First Advantage יימז צו פאַרבעסערן זייַן קייפּאַבילאַטיז אין פּראַוויידינג אַוואַנסירטע ביאָמעטריק טעכנאָלאָגיע סאַלושאַנז צו העלפֿן עמפּלויערס רעדוצירן ריזיקירן און טייַנען העסקעם. ביאָמעטריק אָטענטאַקיישאַן אָפפערס אַ הויך מדרגה פון זיכערהייט דורך ניצן יינציק פיזיש אָדער נאַטוראַל קעראַקטעריסטיקס, אַזאַ ווי פינגגערפּרינץ, פאַסיאַל דערקענונג אָדער יריס סקאַנינג, צו באַשטעטיקן די אידענטיטעט פון אַ יחיד.

קוואלן: ערשטער אַדוואַנטידזש, ינפאַנאַט שייַן

