נעפּטון אין אָפּאָזיציע: ווען און ווי צו אָבסערווירן די אייז גיאַנט

נעפּטון, דער אַכטער פּלאַנעט פֿון דער זון און דער ווײַטסטער פּלאַנעט אין אונדזער זונ סיסטעם, וועט זײַן אין אָפּאָזיציע דינסטיק, 19טן סעפטעמבער. דעם מיטל אַז עס וועט זיין אין אַ גלייַך שורה מיט די זון און ערד, מיט אונדזער פּלאַנעט פּאַזישאַנד אין דעם צענטער. ווי אַן צוגעלייגט באָנוס, נעפּטון וועט אויך מאַכן זיין קלאָוסאַסט צוגאַנג צו דער ערד, באקאנט ווי פּערידזשי, אַרום דער זעלביקער צייט. דאָס וועט מאַכן די ווייַט פּלאַנעט דערשייַנען גרעסערע און ברייטער אין די נאַכט הימל, און שאַפֿן אַ הויפּט געלעגנהייט פֿאַר אָבסערוואַציע.

פון ניו יארק סיטי וועט נעפּטון אויפשטיין אין מזרח בערך 6:58 PM EDT און ווערן קענטיק עטלעכע שעה שפּעטער. אין זיין העכסטן פונקט אויפן הימל, ארום 12:51 צופרי עדט אויף מיטוואך, 20סטן סעפטעמבער, וועט נעפּטון זיין 46 גראד העכער דעם האריזאנט. עס וועט זיין סיטשוייטיד אין די פּיססעס געשטערן.

אָבער, עס איז וויכטיק צו טאָן אַז כאָטש נעפּטון איז אין פּערידזשי, ערד און די אייז ריז זענען נאָך ינקרעדאַבלי ווייַט באַזונדער. בעשאַס דעם קלאָוסאַסט צוגאַנג, נעפּטון וועט נאָך זיין בעערעך 2.7 ביליאָן מייל אַוועק פון אונדזער פּלאַנעט. צו פאָרשלאָגן עטלעכע פּערספּעקטיוו, ערד און מאַרס זענען אפגעשיידט מיט אַ דורכשניטלעך ווייַטקייט פון 140 מיליאָן מייל. דעם מיטל אַז די דורכשניטלעך ווייַטקייט צווישן מאַרס און ערד קען פּאַסיק צווישן ערד און נעפּטון כּמעט 20 מאל איבער.

רעכט צו זייַן גוואַלדיק ווייַטקייט, נעפּטון קענען ניט זיין געזען אין די הימל מיט די נאַקעט אויג. עס האט אַ ברייט פון 31,000 מייל (50,000 קילאָמעטערס), וועגן פיר מאָל די גרייס פון דער ערד, וואָס מאכט עס דער פערט גרעסטער פּלאַנעט אין אונדזער זונ סיסטעם. אָבער, נעפּטון ס וויזאַביליטי ריקווייערז די נוצן פון אַ טעלעסקאָפּ אָדער קוואַליטעט באַנאַקיאַלערז און גינציק וועטער טנאָים.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

אין מסקנא, נעפּטון ס אָפּאָזיציע און פּראַקסימאַטי צו ערד פאָרשטעלן אַ ויסגעצייכנט געלעגנהייט צו זען און לערנען דעם ווייַט אייז ריז. דורך ניצן די צונעמען ויסריכט און געפֿינען אַ פּאַסיק אָרט, הימל-גאַערז קענען ווונדער די וואונדער פון אונדזער זונ - סיסטעם.

קוואלן:

- אין די הימל

- Space.com