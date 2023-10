די געזעץ פון ינקריסינג פאַנגקשאַנאַל אינפֿאָרמאַציע: אַ וניווערסאַל פּערספּעקטיוו אויף עוואָלוציע

By

אין א רעוואלוציאנערע נייע וויסנשאפטלעכע צייטונג פארעפנטלעכט אין דעם זשורנאל Proceedings of the National Academy of Sciences , פאָרשלאָגן נייַן סייאַנטיס און פילאָסאָפערס אַ נייע געזעץ פון נאַטור וואָס יקספּאַנדיד אויף טשאַרלעס דאַרווין ס טעאָריע פון ​​עוואָלוציע. די נייע געזעץ, טייטאַלד די "געזעץ פון ינקריסינג פאַנגקשאַנאַל אינפֿאָרמאַציע," טענהט אַז עוואָלוציע איז נישט לימיטעד צו בייאַלאַדזשיקאַל מינים אָבער איז אַ וניווערסאַל פּראָצעס וואָס אַפּלייז צו סיסטעמען אין פאַרשידן לעוועלס, אַרייַנגערעכנט אַטאָמס, מינעראַלס, פּלאַנאַטערי אַטמאָספערעס, פּלאַנאַץ און שטערן.

לויט די מחברים, קאָמפּלעקס נאַטירלעך סיסטעמען יוואַלוו צו שטאַטן פון גרעסערע מוסטערונג, דייווערסיטי און קאַמפּלעקסיטי. זיי טענהן אַז יוואַלווינג סיסטעמען, צי בייאַלאַדזשיקאַל אָדער ניט-ביאַלאַדזשיקאַל, פאָרעם פון ינטעראַקטינג בנין בלאַקס און אַנדערגאָו פּראַסעסאַז וואָס דזשענערייט אַ פּלאַץ פון קאַנפיגיעריישאַנז. עוואָלוציע דעמאָלט אַקערז ווען די פאַרשידן קאַנפיגיעריישאַנז זענען אונטערטעניק צו סעלעקציע פֿאַר נוציק פאַנגקשאַנז.

די געזעץ פון ינקריסינג פאַנגקשאַנאַל אינפֿאָרמאַציע אַדרעסז די קשיא פון וואָס די אַלוועלט ווערט מער דייווערס און קאָמפּליצירט אויף פאַרשידענע וואָג. צום ביישפּיל, אין שטערן, די פוסיאָן פון הידראָגען און העליום פּראָדוצירן כעוויער עלעמענטן אַזאַ ווי טשאַד, ניטראָגען און זויערשטאָף, וואָס זענען דאַן צעשפּרייט אין פּלאַץ, וואָס פירט צו די פאָרמירונג פון סאַבסאַקוואַנט דורות פון שטערן און די שאַפונג פון אפילו מער עלעמענטן.

דער באַגריף פון סעלעקציע איז צענטראל אין די פארגעלייגט געזעץ, מיט דריי וניווערסאַל סעלעקציע פּרינסאַפּאַלז יידענאַפייד: די פיייקייט צו פאַרטראָגן, די ענדיורינג נאַטור פון אַקטיוו פּראַסעסאַז, און די ימערדזשאַנס פון ראָמאַן קעראַקטעריסטיקס ווי אַדאַפּטיישאַנז צו די סוויווע. ביישפילן פון אַזאַ אַדאַפּטיישאַנז אַרייַננעמען אָרגאַניזאַמז וואָס אַנטוויקלען די פיייקייט צו שווימען, גיין, פליען אָדער טראַכטן.

די נייַע פּערספּעקטיוו אויף עוואָלוציע איינגעווארצלט אין פונקציע גיט ינסייץ אין די עוואָלוציע פון ​​פאַרשידן סיסטעמען אין די קאָסמאָס, אַרייַנגערעכנט די מעגלעכקייט צו פֿאַרשטיין די אַנטוויקלונג פון אָרגאַניק כעמיע אויף סאַטורן ס לבנה טיטאַן און פּרידיקטינג ווי אַנפאַמיליער סיסטעמען יוואַלוו איבער צייט.

קוילעלדיק, דעם פארגעלייגט געזעץ פון נאַטור אָפפערס אַ ברייטערער פריימווערק פֿאַר פארשטאנד עוואָלוציע וואָס יקסטענדז ווייַטער פון בייאַלאַדזשיקאַל מינים און ענקאַמפּאַסאַז די דייווערס סיסטעמען געפֿונען אין אונדזער אַלוועלט.

