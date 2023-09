פּראָבינג זעלטן הייס פּלאַזמאַ פלאָוז אין דער אויבערשטער אַטמאָספער

By

לעבן די ערד ס פּויליש, אַוראָראַע זענען אַ פּראָסט דערזען, ווייַזנדיק פאַרביק ליכט שאָוז אין דער אויבערשטער אַטמאָספער געפֿירט דורך די ינטעראַקשאַן צווישן די זונ - ווינט און די פּלאַנעט ס מאַגנעטאָספערע. אָבער, נעענטער צו די עקוואַטאָר, אַ אַנדערש אַטמאַספעריק דערשיינונג קען פּאַסירן: סובאַוראָראַל יאָן דריפץ (SAID).

SAID געשעענישן אַרייַנציען די גיך, וועסטווערד לויפן פון הייס פּלאַזמע דורך די יאָנאָספערע. די געשעענישן זענען פארבונדן מיט קענטיק סטראַקטשערז אין דעם הימל, אַזאַ ווי סטאַביל אַוראָראַל רויט (SAR) אַרקס און שטאַרק טערמאַל ימישאַן גיכקייַט ענכאַנסמאַנט (STEVE). טיפּיקאַללי, SAID געשעענישן פאַלן צווישן פאַרנאַכט און האַלבנאַכט, אָבער עס זענען געווען קאַסעס פון SAID פלאָוז דיטעקטאַד נאָך האַלבנאַכט.

אין א פרישע שטודיע פארעפנטלעכט אין דער דזשאָורנאַל פון געאָפיסיקאַל פאָרשונג: ספעיס פיזיק, ריסערטשערז פאָוקיסט אויף 15 נאָך האַלבנאַכט SAID געשעענישן דיטעקטאַד לעבן דרום אַמעריקע אין 2013. דורך אַנאַלייזינג דאַטן פון פאַרשידן קוואלן, אַרייַנגערעכנט סאַטעליט מגילה און מיטלען פון אַוראָראַל טעטיקייט, זיי ינוועסטאַגייטאַד די קעראַקטעריסטיקס און פאָרמירונג פון די זעלטן געשעענישן.

די ריסערטשערז געפונען אַז די סאַיד געשעענישן נאָך האַלבנאַכט, ענלעך צו פּרעמידנייט געשעענישן, זענען אַ רעזולטאַט פון די קאָמפּלעקס ינטעראַקשאַן צווישן יאָנאָספערי טנאָים און דזשיאַמאַגנעטיק דינאַמיק. די ינטערפּליי כולל די פאָרמירונג פון עלעקטריק פעלדער און כוואַליע-פּאַרטאַקאַל ינטעראַקשאַנז, וואָס אַקט ווי לאָוקאַלייזד היץ קוואלן.

די פיינדינגז פאַרבעסערן די פארשטאנד פון פּלאַזמע דינאַמיק פון דער אויבערשטער אַטמאָספער און זייער פּאָטענציעל צו צעשטערן ראַדאַר סיגנאַלז פֿאַר סאַטעליט טראַקינג און אנדערע קריטיש אַפּלאַקיישאַנז. ווייַטער פאָרשונג אין דעם געגנט קען צושטעלן ווערטפול ינסייץ אין ווי SAID געשעענישן און זייער פֿאַרבונדן דערשיינונגען קענען פּראַל אויף דער ערד אַטמאָספער.

מקור: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) דעוועלאָפּעד אין די פּאָסטמידנייט (1-4) מאַגנעטיק לאקאלע צייט סעקטאָר בעשאַס 2013, זשורנאַל פון געאָפיסיקאַל פאָרשונג: ספעיס פיזיק (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677