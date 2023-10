מאָדיפיעד גראַוויטי טעאָריע סאַגדזשעסץ די נייַנט פּלאַנעט קען נישט עקסיסטירן

רעסעאַרטשערס Harsh Mathur און Katherine Brown האָבן פארגעלייגט אַז די אָרבאַטאַל אַנאַמאַליז באמערקט אין די ויסווייניקסט זונ סיסטעם, וואָס האָבן געפֿירט די זוכן פֿאַר אַ נייַנט פּלאַנעט, קען אַנשטאָט זיין דערקלערט דורך אַ מאַדאַפייד געזעץ פון ערלעכקייט. די מאדיפיצירטע טעאריע, באקאנט אלס מאדיפיצירטע נעווטאנישע דינאמיק (MOND), זאגט אז ניוטאן'ס געזעץ פון ערלעכקייט איז גילטיק ביז א געוויסער פונט, ווייטער וואס א אנדערע גראוויטאציע אויפפירונג נעמט איבער.

MOND איז געראָטן אין דערקלערן אַבזערוויישאַנז אויף גאַלאַקטיק וואָג און איז באטראכט דורך עטלעכע סייאַנטיס ווי אַן אנדער ברירה צו טונקל ענין. אָבער, מאַטהור און ברוין געוואלט צו ויספאָרשן זייַן ווירקונג אויף די ויסווייניקסט זונ סיסטעם נאָך אַסטראָנאָמערס מודיע די מעגלעכקייט פון אַ נייַנט פּלאַנעט אין 2016.

ווען די ריסערטשערז פּלאַננעד די אָרבאַץ פון אַבדזשעקץ פון די פּאָטענציעל נייַנט פּלאַנעט דאַטאַסעט קעגן די גראַוויטיישאַנאַל פעלד פון די מילקי וועג גאַלאַקסי, זיי געפֿונען אַ סטרייקינג אַליינמאַנט. לויט MOND, איבער מיליאַנז פון יאָרן, עטלעכע אַבדזשעקץ אין די ויסווייניקסט זונ סיסטעם וואָלט זיין דראַגד אין אַליינמאַנט מיט די גראַוויטיישאַנאַל פעלד פון די גאַלאַקסי.

כאָטש די קראַנט דאַטאַסעט איז קליין און אנדערע פּאַסאַבילאַטיז קענען ניט זיין רולד אויס, די לערנען כיילייץ די פּאָטענציעל פֿאַר די ויסווייניקסט זונ סיסטעם צו דינען ווי אַ לאַבאָראַטאָריע פֿאַר טעסטינג ערלעכקייט און לערנען פונדאַמענטאַל פּראָבלעמס פון פיזיק.

קוילעלדיק, די פאָרשונג טשאַלאַנדזשיז די עקזיסטענץ פון אַ נייַנט פּלאַנעט אין די ויסווייניקסט זונ סיסטעם און סאַגדזשעסץ אַז די באמערקט אָרבאַטאַל אַנאַמאַליז קענען זיין דערקלערט דורך אַ מאַדאַפייד גראַוויטיישאַנאַל טעאָריע.

מקור: Case Western Reserve University

דעפיניטיאָנס:

- מאָדיפיעד נעוטאָניאַן דינאַמיק (MOND): א מאַדאַפייד טעאָריע פון ​​ערלעכקייט וואָס לייגט די געזעץ פון ערלעכקייט פון נוטאַן איז גילטיק ביז אַ פונט, ווייַטער פון וואָס אַ אַנדערש גראַוויטיישאַנאַל נאַטור נעמט איבער.

- פינצטער מאַטער: היפּאָטעטיש פאָרעם פון ענין וואָס וואָלט האָבן גראַוויטיישאַנאַל יפעקץ אָבער נישט אַרויסלאָזן קיין ליכט.

- מילקי וועג: די גאַלאַקסי וואָס כּולל אונדזער זונ סיסטעם.

