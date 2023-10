נאַסאַ וועט קאַטער לאַזער קאָמוניקאַציע סיסטעם צו דער אינטערנאַציאָנאַלער ספעיס סטאנציע

By

נאַסאַ איז גרייט צו שיקן אַ לאַזער קאָמוניקאַציע סיסטעם צו די ינטערנאַטיאָנאַל ספעיס סטאנציע (ISS) ווייַטער חודש. די סיסטעם, באקאנט ווי ILLUMA-T, וועט זיין אינסטאַלירן אויף די פונדרויסנדיק מאָדולע פון ​​די ISS. זיין ציל איז צו וויטרינע לאַזער קאָמוניקאַציע מיט הויך דאַטן קורס פון די פּלאַץ סטאַנציע צו נאַסאַ ס לייזער קאָמוניקאַציע רעלע דעמאַנסטריישאַן (LCRD), וואָס וועט דערנאָך אַריבערפירן די דאַטן צוריק צו דער ערד.

LCRD, לאָנטשט אין 2021, שיקט איצט דאַטן צו דער ערד פֿון געאָסינטשראָנאָוס אָרביט מיט אַ קורס פון 1.2 גבפּס. ווי אַ רעלע סאַטעליט, LCRD אַלאַוז פּלאַץ מישאַנז צו שיקן זייער דאַטן איבער לאַזער פֿאַרבינדונגען צו די רעלע, וואָס דערנאָך טראַנסמיטטעד עס צו ערד סטיישאַנז אויף דער ערד. די קאָמבינאַציע פון ​​ILLUMA-T און LCRD וועט פאַרלייגן נאַסאַ ס ערשטער צוויי-וועג לאַזער קאָמוניקאַציע רעלע סיסטעם.

די מייַלע פון ​​לאַזער סיסטעמען איבער טראדיציאנעלן קאָמוניקאַציע מעטהאָדס איז אַז זיי פאָרשלאָגן העכער דאַטן רייץ בשעת זיי זענען לייטער און ריקוויירינג ווייניקער מאַכט. דאָס איז דער הויפּט אַדוואַנטיידזשאַס ווען דיזיינינג ספּייסקראַפט.

די ILLUMA-T פּיילאָוד איז געראטן דורך נאַסאַ ס Goddard ספעיס פלי צענטער, אין מיטאַרבעט מיט Johnson Space Center און די Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). דער קאַטער פון די לאַזער קאָמוניקאַציע סיסטעם איז סקעדזשולד פֿאַר 5 נאוועמבער, אויף די ספּאַסעקס דראַגאָן ספּייסקראַפט פון נאַסאַ ס קענעדי ספעיס צענטער אין פלאָרידאַ.

אַחוץ ILLUMA-T, די דראַגאָן ספּייסקראַפט וועט אויך פירן אנדערע יקספּעראַמאַנץ, ייַזנוואַרג און סאַפּלייז פֿאַר די עקספּעדיטיאָן 70 קאָמאַנדע. איינער אַזאַ עקספּערימענט איז די אַטמאָספעריק כוואליעס עקספּערימענט (AWE), וואָס וועט מעסטן די קעראַקטעריסטיקס און באַוועגונג פון אַטמאַספעריק ערלעכקייט כוואליעס. AWE יימז צו פֿאַרבעסערן אונדזער פארשטאנד פון דער ערד ס אַטמאָספער, וועטער, קלימאַט און אַנטוויקלען סטראַטעגיעס צו פאַרמינערן די יפעקץ פון פּלאַץ וועטער.

מקור: נאַסאַ