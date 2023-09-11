Owasetyhini Uthetha Ngokumalunga Neshumi Leminyaka Yeentlungu Emva koTyando lwePelvic Mesh

Owasetyhini uthethe “ngesihogo” athe wasinyamezela isithuba seminyaka engaphezu kweshumi emva koqhaqho lwe-pelvic mesh eyenziwa ngugqirha wotyando waseBristol ojongene nokumanyelwa kwetyala lokungaziphathi kakuhle. UJennifer Hill, oneminyaka engama-74, ngomnye wabaguli abangaphezulu kwama-200 abathi iNorth Bristol NHS Trust yavuma ukuba “ibenengozi” ngenxa yotyando olungeyomfuneko lomgangatho wepelvic kusetyenziswa inana eyenziweyo eyenziwe nguGqr Anthony Dixon. UNksz Hill wenza utyando ngo-2012 kwaye kwakhona ngo-2016, kwaye uye wafumana iminyaka ebuhlungu kunye nempembelelo ebalulekileyo ebomini bakhe.
UGqr. Dixon, ugqirha okhokelayo wase-UK we-pelvic, wasebenzisa i-mesh eyenziweyo ukuphakamisa izibilini eziqhekekileyo, indlela eyaziwa ngokuba yi-laparoscopic ventral mesh rectopexy (LVMR). Wenze utyando kwiSibhedlele saseSouthmead, nakwiziko labucala iSibhedlele iSpire, apho izigulane ze-NHS zazihlala zithunyelwa ukuba ziyokufumana unyango. UNksz. Hill uye wacetyiswa ukuba abonane noGqr. Dixon ngugqirha wegastroenterologist kwiSibhedlele saseSpire ngenxa ye-Irritable Bowel Syndrome (IBS), kodwa emva koko wamfumanisa ukuba une-rectal kunye ne-vaginal prolapse. Emva kotyando, iimpawu zakhe zaba mandundu.
UNksz Hill ushiywe ngomonakalo we-nerve, imiba eqhubekayo yamathumbu, ukulala nokutya ubunzima, intlungu ebuhlungu, kunye nesidingo sokunkcenkceshela i-colonic ngamaxesha amaninzi imihla ngemihla. Akakwazanga ukwabelana ngesondo okoko enze uqhaqho ngenxa yeentlungu. UNksz. Hill unethemba lokuba ngokuthetha ngokuphandle ngamava akhe aze anike ubungqina kwingxoxo yokuziphatha okubi, uya kuvalwa aze athuthuzele abanye abakwizikhundla ezifanayo.
Uphononongo olwenziwa yiNorth Bristol NHS Trust epapashwe kunyaka odlulileyo lufumene ukuba izigulane ze-203 ezenza utyando lwe-LMVR nguDkt. U-Linda Millband, intloko yesizwe yezenzo zeqela lokungakhathali kwezonyango kwi-Thompsons Solicitors, ixhasa malunga ne-2007 yangaphambili izigulane ze-mesh zikaDkt Dixon. Ukholelwa ukuba udliwano-ndlebe luya kugxininisa ekubeni kukho imvume eyaneleyo kusini na, ukuba unyango olulolunye lunikezelwe, nokuba ngaba izigulane zazichazelwe ngokufanelekileyo na ngeengozi zotyando.
Umthombo: The Independent
Ingcaciso:
– I-Pelvic Mesh: Isixhobo sonyango esisetyenziselwa ukuxhasa amalungu kwingingqi ye-pelvic, ehlala isetyenziswa kwi-pelvic organ prolapse okanye uxinzelelo lwe-urinary incontinence surgeries.
– Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy (LVMR): Indlela yotyando esebenzisa i-mesh eyenziweyo ukuphakamisa izibilini eziphumayo.
– Ukuqhawuka kwamathumbu: Yimeko apho i-rectum ingena okanye iphumela ngaphandle kwilungu lobufazi okanye kwi-anus.
– IBhunga lezoNyango Jikelele (GMC): Iqumrhu elilawulayo elijongene nokugcina imigangatho yezonyango e-UK.
- INkonzo yezeMpilo yeSizwe (i-NHS): Inkqubo yezempilo exhaswa ngurhulumente e-UK.
Imithombo:
– I-Independent