Yintoni i-Two-Factor Authentication? Uluhlu olongezelelweyo loKhuseleko lweAkhawunti ye-Intanethi

Isishwankathelo: uQinisekiso lweZiqinisekiso eziMbini (i-2FA) linyathelo lokhuseleko elifuna ukuba abasebenzisi babonelele ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo zeempawu zokuzazisa ukuze baqinisekise ubuni babo. Yongeza umaleko owongezelelweyo wokhuseleko kwiiakhawunti ze-intanethi kwaye inciphisa umngcipheko wokufikelela okungagunyaziswanga kunye nokubiwa kwezazisi.

Kule mihla yedijithali, indlela yemveli yokungena kwi-akhawunti ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ayisaneli. Amagama okugqithisa anokuthi abekwe esichengeni okanye abiwe lula, nto leyo ekhokelela ekufikeleleni okungagunyaziswanga kunye nobusela besazisi obunokubakho. Uqinisekiso Lwezinto Ezimbini lulungisa obu buthathaka ngokufuna uhlobo lwesibini lokuchongwa, nto leyo eyenza kube nzima kakhulu kubantu abakhohlakeleyo ukuba bafikelele kwi-akhawunti.

Nge-2FA, abasebenzisi balindeleke ukuba banikeze into abayaziyo, njengegama lokugqitha, kunye nento abanayo, njengekhowudi yokuqinisekisa yexesha elinye ethunyelwe kwisixhobo sabo esiphathwayo. Oku kudityaniswa kwezinto ezimbini kuqinisekisa ukuba nokuba enye into ithotyelwe, iakhawunti ihlala ikhuselekile.

Ukuphumeza i-2FA ayifuni nayiphi na i-hardware ekhethekileyo okanye ulwazi olubanzi lobugcisa. Uninzi lwamaqonga e-intanethi kunye neenkonzo zibonelela ngenkxaso eyakhelwe-ngaphakathi ye-2FA, kwaye abasebenzisi banokuyenza ngokulula ngoseto lweakhawunti yabo. Nje ukuba yenziwe, umsebenzisi uya kucelwa ukuba abonelele ngento eyongezelelweyo yokuqinisekisa ngalo lonke ixesha bezama ukungena.

Ukuqinisekiswa kwezinto ezimbini kuye kubaluleke kakhulu njengoko inani lezoyikiso ze-intanethi kunye nokuphulwa kwedatha kuqhubeka nokunyuka. Inika umaleko owongezelelekileyo wokhuseleko omelele ngakumbi ngokuchasene neendlela eziqhelekileyo zokugqekeza, ezinje ngohlaselo lobuqhetseba kunye neenzame ezikhohlakeleyo zokuqikelela amagama ayimfihlo.

Ngokufuna ukuba abasebenzisi babonelele ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo zokuchongwa, ukuQinisekiswa kwezinto ezimbini kunciphisa kakhulu umngcipheko wokufikelela okungagunyaziswanga kunye nokuqinisekisa ukuba ulwazi lomntu luhlala lukhuselekile kwaye lukhuselekile.

Uqinisekiso lweZinto ezimbini lusebenza njani

UQinisekiso Lwezinto Ezimbini (2FA) lusebenza ngokongeza umaleko owongezelelweyo wokuqinisekisa kwinkqubo yokungena. Endaweni yokuxhomekeka kuphela kwigama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, abasebenzisi kufuneka banikeze uhlobo lwesibini lokuzazisa ukubonisa ubungqina babo.

Ukuhamba okuqhelekileyo kwe-2FA kungoku kulandelayo:

Inyathelo 1: Igama lomsebenzisi kunye nePassword

Abasebenzisi baqala ngokungenisa igama labo lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, njengokuba bebeya kwenza kwinkqubo yokungena yemveli.

Inyathelo 2: Ikhowudi yoQinisekiso

Emva kokufaka iziqinisekiso zabo, abasebenzisi bayacelwa ukuba banikeze ikhowudi yokuqinisekisa. Le khowudi idla ngokuthunyelwa kwisixhobo esithenjiweyo, esifana nefowuni ephathwayo, ngeSMS okanye iveliswe yi-app yokuqinisekisa.

Inyathelo lesi-3: Ukufaka iKhowudi yokuQinisekisa

Abasebenzisi bafaka ikhowudi yokuqinisekisa abayifumene kwi-prompt yokungena. Le khowudi yahlukile kwaye ithatha ixesha, ihlala iphelelwa emva kwexesha elifutshane.

Inyathelo lesi-4: Uqinisekiso oluyimpumelelo

Ukuba ikhowudi yokuqinisekisa ifakwe ngokuchanekileyo, umsebenzisi unikwe ukufikelela kwi-akhawunti yakhe. Imiba emibini, igama lomsebenzisi/igama lokugqitha kunye nekhowudi yokuqinisekisa, ngokudibeneyo iqinisekisa ubuni bomsebenzisi, inika umaleko owongezelelweyo wokhuseleko.

UQinisekiso Lwezinto Ezimbini lunokusebenzisa ezinye iindlela zokuqinisekisa, ezifana nebhayometriki (ushicilelo lweminwe okanye ukuqondwa kobuso) okanye iithokheni zehardware (izitshixo ze-USB). Indlela ethile esetyenzisiweyo inokwahluka ngokuxhomekeke kwiqonga okanye inkonzo yokuphumeza i-2FA.

Emva kwemiboniso, ikhowudi yokuqinisekisa iveliswa kusetyenziswa i-algorithm esekelwe kwiqhosha eliyimfihlo elikhethekileyo kumsebenzisi ngamnye kunye nexesha langoku. Oku kuqinisekisa ukuba ikhowudi isebenza kuphela ixesha elifutshane, ukukhusela ukuhlaselwa kwe-replay okanye ukusetyenziswa kweekhowudi ezibiweyo.

Kubalulekile ukuqaphela ukuba i-Two-Factor Authentication kufuneka yenziwe kwi-akhawunti nganye eyixhasayo, ngakumbi kwii-akhawunti eziqulethe ulwazi olubuthathaka okanye iinkcukacha zemali. Ngokufuna ukusetyenziswa kwegama lomsebenzisi / igama lokugqitha kunye nekhowudi eyongezelelweyo yokuqinisekisa, iphakamisa kakhulu ukhuseleko lwee-akhawunti ze-intanethi, ukukhusela abasebenzisi ekungeneni okungagunyaziswanga kunye nokubiwa kwesazisi.

Imiba ekuQinisekiso Lwezinto ezimbini

Ukuqinisekiswa kwezinto ezimbini (i-2FA) kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwezinto ezimbini ezahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba ngubani umsebenzisi. Ezi zinto ziwela kwiindidi ezintathu eziphambili:

Into oyaziyo: Lo mba ubhekisa kwinto ayaziyo umsebenzisi kwaye ngokwesiqhelo sisiqwengana solwazi elaziwa kubo kuphela. Imizekelo ibandakanya igama eliyimfihlo, i-PIN, okanye impendulo kumbuzo wokhuseleko.

Into Onayo: Lo mba ubandakanya into ebonakalayo anayo umsebenzisi. Imizekelo eqhelekileyo ibandakanya isixhobo esiphathwayo, i-smart card, okanye ithokheni yehardware. Ezi zinto zivelisa okanye zigcina ikhowudi eyodwa esetyenziswa njengenxalenye yenkqubo yokuqinisekisa.

Into Oyiyo: Lo mba unxulumene nophawu olulodwa lwebhayoloji yomsebenzisi, oluhlala lubandakanya idatha yebhayometriki. I-Biometrics ibandakanya ukuskena kweminwe, ukubonwa kobuso, ukuskena kwe-iris, okanye ukuqondwa kwelizwi. Ezi mpawu zomzimba kunzima ukwenza okanye ukuphindaphinda, ukubonelela ngezinga eliphezulu lokhuseleko.

Uqinisekiso lweeFactors ezimbini lufuna ukusetyenziswa kwezinto ezimbini ezahlukeneyo, into nganye iwela kudidi olwahlukileyo. Ngokomzekelo, igama lomsebenzisi / igama lokugqitha (into oyaziyo) idityaniswe nekhowudi yokuqinisekisa ethunyelwe kwi-smartphone (into onayo) ibonelela ngokuqinisekiswa kwezinto ezimbini.

Ngokusebenzisa izinto ezininzi, uQinisekiso lweeFactor ezimbini lulonyusa kakhulu ukhuseleko lweeakhawunti ze-intanethi. Nokuba into enye ibekwe esichengeni, umhlaseli kusafuneka oyise into eyongezelelweyo ukuze afumane ufikelelo olungagunyaziswanga. Oku kongeza umaleko owongezelelekileyo wokhuseleko kubuchule obuqhelekileyo bokugqekeza, nto leyo eyenza kube nzima kubantu abakhohlakeleyo ukuzenza umsebenzisi osemthethweni.

Kubalulekile ukuqaphela ukuba ukusetyenziswa kwezinto ezininzi akuqinisekisi ukhuseleko olupheleleyo, njengoko kungekho sistim ingenabudenge ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, uQinisekiso lwe-Two-Factor ngumlinganiselo osebenza kakhulu onciphisa kakhulu umngcipheko onxulumene nongqinisiso olusekwe kwi-password kuphela.

Iiplatifti ezininzi ze-intanethi kunye neenkonzo zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuphumeza uQinisekiso lwezinto ezimbini. Abasebenzisi banokukhetha indibaniselwano yezinto ezilungele iimfuno zabo kunye nezinto abazikhethayo, bebetha ulungelelwaniso phakathi kokulula kunye nokhuseleko.

Ngokubanzi, ukuthembela kweZiqinisekiso eziMbini kwizinto ezininzi kuphucula ukhuseleko lweeakhawunti ze-intanethi, ukukhusela abasebenzisi ekufikeleleni okungagunyaziswanga kunye nokwaphulwa kwedatha.

Izibonelelo zokuQinisekisa izinto ezimbini

UQinisekiso lwezinto ezimbini (2FA) lubonelela ngeenzuzo ezininzi eziphambili ezinegalelo kukhuseleko olupheleleyo kunye nokhuseleko lweeakhawunti ze-intanethi. Nazi ezinye zeenzuzo eziphambili:

Ukhuseleko olomeleziweyo: I-2FA yongeza umaleko owongezelelweyo wokhuseleko ngokufuna abasebenzisi ukuba babonelele ngeentlobo ezimbini zeempawu zesazisi. Oku kunciphisa kakhulu umngcipheko wokufikelela okungagunyaziswanga, ngakumbi kwiimeko apho amagama ayimfihlo anokuthi athotyelwe okanye abiwe.

Ukukhuselwa kubusela besazisi: Ngokuphumeza i-2FA, amathuba okuba lixhoba lobusela besazisi ayancipha. Nokuba i-hacker ikwazile ukufumana into enye, kuya kufuneka boyise into eyongezelelweyo ukuze bafumane ukufikelela okungagunyaziswanga.

Ukunciphisa uBuchule obuQhelekileyo bokuHacka: I-2FA ibonelela ngokhuseleko kubuchule obuqhelekileyo bokuxhwila, obufana nohlaselo lobuqhetseba kunye neenzame ezikhohlakeleyo zokuqikelela amagama ayimfihlo. Ukusetyenziswa kwezinto ezininzi kwenza kube nzima kubantu abakhohlakeleyo ukuzenza umsebenzisi osemthethweni.

Ukulungeleka kunye nokuSetyenziswa: Ukuphumeza i-2FA ayifuni nayiphi na i-hardware ekhethekileyo okanye ulwazi olubanzi lobugcisa. Uninzi lwamaqonga e-intanethi kunye neenkonzo zibonelela ngenkxaso eyakhelwe-ngaphakathi ye-2FA, kwaye abasebenzisi banokuyenza ngokulula ngoseto lweakhawunti yabo. Nje ukuba yenziwe, umsebenzisi uya kucelwa ukuba abonelele ngento eyongezelelweyo yokuqinisekisa ngalo lonke ixesha bezama ukungena.

Ukuqukumbela, uQinisekiso lweeFactors ezimbini linyathelo lokhuseleko elisebenzayo elonyusa kakhulu ukhuseleko lweeakhawunti ze-intanethi. Ngokufuna ukuba abasebenzisi babonelele ngeentlobo ezimbini ezahlukeneyo zokuchongwa, kunciphisa kakhulu umngcipheko wokufikelela okungagunyaziswanga, ukuqinisekisa ukuba ulwazi lomntu luhlala lukhuselekile kwaye lukhuselekile.

Imithombo: Akukho.