I-Raleigh ithengisa umhlaba kwiNdawo yokuHlala yoLuntu ukwenzela uPhuhliso lweZindlu ezifikelelekayo

Iinkokeli zesixeko sase-Raleigh zenze inyathelo elibalulekileyo lokulungisa iindleko ezikhulayo zezindlu ngokuthengisa isiqwenga somhlaba esixabisa ngaphezulu kwe-650,000 yeedola ukuya kwi-Habitat for Humanity yaseWake County nge-$1 nje kuphela. Lo mhlaba, okufuphi neGoRaleigh Park-and-Ride lot on Poole Road, uya kusetyenziselwa ukwakhiwa kwezindlu zasedolophini ezisithoba njengenxalenye yeprojekthi yasebumelwaneni yeHabitat for Humanity's Old Poole Place. Olu phuhliso lujolise ekuboneleleni ngeendlela ezifikelelekayo zezindlu kubantu abafumana ingeniso, abaqalayo ukuthenga izindlu.

Kumakhaya alithoba edolophu, ezimbini ziya kwenziwa ukuba zifikeleleke kumakhaya arhola ukuya kuthi ga kwi-60% yoMvuzo woMmandla weNdawo (AMI), kunye nengeniso ephezulu yeedola ezingama-67,980 kusapho lwabane. Amakhaya asixhenxe aseleyo aya kufikeleleka kumakhaya afumana umvuzo ukuya kuthi ga kwi-80% ye-AMI, kunye ne-cap ye-90,650 yeedola kusapho lwabane. Isixeko siqikelela amaxabiso entengiso yokuqala ukuba ajikeleze i-322,000 yeedola kwabo badibana nomda we-AMI we-60% kwaye malunga ne-354,000 yeedola kwabo badibana nomda we-80% we-AMI.

Umanejala wesiXeko uMarchell Adams-David uvakalise uchulumanco malunga nethuba lokuba nezindlu ezifikelelekayo, echaza ukuba isixeko besisoloko sibonelela ngamathuba ezindlu ezifikelelekayo unyaka wonke. Le ntsebenziswano kunye neHabitat for Humanity iya kuvumela ezinye iintsapho ezisithoba ukuba zithenge amakhaya afikelelekayo kwaye ziphucule ukufikelela kwizithuthi zikawonke-wonke kubahlali baseOld Poole Place.

Ukongeza kwixabiso eliphantsi lokuthengiswa komhlaba, amakhaya anokuthi afanelekele ukuya kuthi ga kwi-45,000 yeedola ngeNkqubo ye-Raleigh's Homebuyer Assistance Programme, encedisa ngeentlawulo eziphantsi kunye nezinye iindleko zokuvala ukuqhubela phambili ukunciphisa ixabiso elipheleleyo lamakhaya. Ngokunikezela ngenkxaso-mali kuphuhliso olufikelelekayo kunye nokwenza umhlaba ufumaneke ngexabiso elithotyiweyo, isixeko sijolise ekuxhaseni abaphuhlisi ekugcineni ukufikeleleka kwezindlu eluntwini.

I-CEO ye-Habitat Wake u-Patricia Burch uvakalise umbulelo ngentsebenziswano yexesha elide yesixeko, egxininisa impembelelo enhle intsebenziswano eya kuba nayo ekwandiseni ukufikelela kwizindlu kumntu wonke ekuhlaleni. Eli nyathelo lihambelana nomsebenzi we-Habitat for Humanity wokubonelela ngamakhaya akhuselekileyo nafikelelekayo kwabo basweleyo.