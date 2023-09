Uhlaziyo lwe-Fortnite 26.10: IShedyuli yokuSebenza kunye neeNgcaciso malunga noMxholo omtsha

Umphuhlisi we-Fortnite, i-Epic Games, ubhengeze ukuba umdlalo awuyi kufumaneka okomzuzwana ukuhlaziya i-26.10. Olu hlaziyo luya kusebenza kumaqonga ahlukeneyo aquka PS5, PS4, Xbox consoles, Nintendo Switch, Android, and PC. Abadlali banokulindela ukuba uhlaziyo lufumaneke ukuba lukhutshelwe ngentsasa ye-12 kaSeptemba.

Ngohlaziyo, abasebenzisi kufuneka balindele ixesha lokuphumla kweseva. Oku kuthetha ukuba iFortnite ayizukudlala okwethutyana iiyure ezimbalwa. Ukufumana ulwazi oluneenkcukacha malunga nokuba ungangena nini kwakhona kumdlalo, nantsi ishedyuli ye-26.10 yokuphumla kweseva:

– Ixesha lokuphumla limiselwe ukuba liqalise ngo-4 AM ET, nto leyo ebangela ukuba kucinywe ukwenza umdlalo ngokufutshane ngaphambili.

-Kubalandeli base-UK, ixesha elipheleleyo elingaxhunyiwe kwi-intanethi liya kuqala nge-9 AM BST ngelixa umdlalo uya kukhutshazwa nge-8.30 AM BST.

Ngelixa i-Epic Games ingakhange ichaze ngokucacileyo ukuba ixesha lokuphumla liza kuphela nini, ulondolozo luhlala luthatha malunga neeyure ezimbalwa. Ke ngoko, iFortnite kufuneka ibuyele kwi-intanethi nge-11 AM BST mva nje.

Ukubhengezwa kolu hlaziyo kuye kwavutha intelekelelo phakathi kwabanomdla malunga nokuba yintoni umxholo omtsha oza kubandakanywa kuhlaziyo lwe-26.10. Abanye abalandeli banethiyori yokuba, ngokufika kwangoko kuphehlelelo lwe-Mortal Kombat 1, i-Sub Zero evela kwi-franchise inokuba ngumlinganiswa odlalwayo e-Fortnite.

Ukongeza, iMidlalo ye-Epic kulindeleke ukuba yazise into entsha okanye isixhobo, kunye ne-Augment entsha. Ivenkile yezinto nayo iya kufumana izikhumba ezintsha ukuze abadlali bafumane kwaye baphucule amava abo okudlala.

Ecaleni kwezi zongezo zintsha, iMidlalo ye-Epic iya kujongana neempazamo ezixhaphakileyo kunye neempazamo zokudlala ukusuka ekuqaleni kwesizini entsha, iphucula ngakumbi umdlalo ukuze wonwabe.

Umthombo: Epic Games Twitter Isibhengezo