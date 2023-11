I-Call of Duty Warfare yanamhlanje 3: Amaxesha okukhutshwa kwehlabathi aqinisekisiwe

I-Activision ekugqibeleni ibhengeze amaxesha okukhululwa kwehlabathi jikelele kumdlalo olindelwe kakhulu, i-Call of Duty Modern Warfare 3. Uguqulelo olupheleleyo lomdlalo luya kufumaneka kwi-PlayStation 4, i-PlayStation 5, i-Xbox One, i-Xbox Series X kunye ne-S, kunye ne-PC nge-Battle. .net kunye noMphunga. Abadlali banokulindela ukuntywila kwimodi yabadlali abaninzi kunye neZombies ukuqala nge-9 kaNovemba.

Ukukhutshwa kuya kulandela ukukhutshwa kwengingqi, kunye neekhonsoli ezifikelelekayo kulo lonke usuku lwe-9 kaNovemba ukuya kutsho nge-10 kaNovemba. Nangona kunjalo, abadlali bePC baya kuba nexesha elimiselweyo lokusungulwa kwabo. Abadlali bePC banokuqala ukudlala kwi-9 PM PT ngoNovemba 9th.

Nalu ulwahlulo lwamaxesha okuqaliswa ngokwezowuni yexesha ngalinye:

– US West Coast: Console – 3 AM ukuya 10 PM PT ngoNovemba 9th

– US West Coast: PC – 9 PM PT ngoNovemba 9th

- I-US East Coast: I-Console - ukukhutshwa kwengingqi ngoNovemba 9th kunye ne-10

-US East Coast: PC - ezinzulwini zobusuku EST ngoNovemba 9th

- I-UK: I-Console - ukukhutshwa kwengingqi ngoNovemba 10

– UK: PC – 5 AM GMT ngoNovemba 10th

- IYurophu: I-Console - ukukhutshwa kwengingqi ngoNovemba 10

- IYurophu: I-PC - 6 AM CET ngoNovemba 10

- eJapan: I-Console - ukukhutshwa kwengingqi nge-10 kaNovemba

– Japan: PC – 2 PM JST ngoNovemba 10th

-Ostreliya: I-Console - ukukhutshwa kwengingqi ngoNovemba 10

– Australia: PC – 4 PM AEDT ngoNovemba 10

Imincili yeMfazwe yanamhlanje 3 iye yakha, ngakumbi emva kokufunyanwa kukaMicrosoft kwe-Activision Blizzard nge-69 yeebhiliyoni zeedola. Nangona kunjalo, abalandeli kuya kufuneka balinde kude kube ngu-2024 ukuze babone umdlalo kwi-Game Pass.

Ukuqukumbela, abadlali kwihlabathi jikelele ngoku banokumakisha iikhalenda zabo ngamaxesha asemthethweni okukhululwa kwe-Call of Duty Modern Warfare 3. Zilungiselele amava emidlalo anika umdla kwiqonga lakho olikhethileyo. Ungaphoswa ziindlela zabadlali abaninzi kunye neZombie. Ukubala ukuya kutsho nge-9 kaNovemba kuyaqala ngoku!

Imibuzo ebuzwa rhoqo (FAQ)

1. Ngawaphi amaqonga aya kufumaneka kwi-Call of Duty of Duty Modern Warfare 3?

I-Call of Duty Modern Warfare 3 iya kufumaneka kwi-PlayStation 4, i-PlayStation 5, i-Xbox One, i-Xbox Series X kunye ne-S, kunye ne-PC nge-Battle.net kunye ne-Steam.

2. Ingaba imowudi yabadlali abaninzi kunye neZombies iya kufumaneka nini?

Imodi yabadlali abaninzi kunye neZombies iya kufumaneka ukuqala nge-9 kaNovemba.

3. Ngawaphi amaxesha okuphehlelelwa ngokusesikweni kwindawo nganye yexesha?

Amaxesha okuphehlelelwa ngokwendawo yexesha anokufumaneka kwinqaku, echaza amaxesha okukhutshwa kwee-consoles kunye nePC. Nceda ujonge ulwazi olunikiweyo ukuze ufumane ixesha elichanekileyo.

4. Ngaba i-Call of Duty Warfare yanamhlanje 3 iya kufumaneka kwi-Game Pass?

Hayi, iCall of Duty Modern Warfare 3 ayizukufumaneka kwiGame Pass kude kube ngu-2024.

5. Ngaba kukho naluphi na uphononongo olukhoyo lweMfazwe yanamhlanje 3?

I-IGN inophononongo oluqhubekayo kwimodi yabadlali abaninzi kwiMfazwe yanamhlanje ye-3. Qiniseka ukuba uyayijonga ukuze ufumane ulwazi malunga namava omdlalo.

Imithombo: Ukusebenza.