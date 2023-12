Amathambo eempumlo Antsonkothileyo aMatywina eArctic Seal: Ulungelelwaniso olumangalisayo lokuSinda kwiNqele eNgamandla.

By

Ushwankathelo: Uphando lwakutsha nje ludiza ukuba iintini zeArctic zinamathambo awodwa eempumlo azinceda ukuba zimelane namaqondo abandayo abandayo kwiindawo ezihlala kuzo. Amathambo antsonkothileyo afana ne-maze, aziwa njenge-maxilloturbinates okanye i-nasal concha, avumela amatywina ukuba agcine ubushushu kunye nokufuma njengoko ephefumla. Ukuntsonkotha kwezi zakhiwo kudlala indima ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukusinda kwamatywina kwindawo ebandayo neyomileyo.

Amatywina e-Arctic, njengazo zonke izilwanyana ezihlala kwimimandla ebandayo, ziye zatshintsha uhlengahlengiso olukhethekileyo ukuze zimelane neemeko ezinzima. UMateyu Mason kunye neqela labaphandi abavela kwiYunivesithi yaseCambridge baqhube uphando ngokuthelekisa amathambo eempumlo ze- bearded seals ( Erignathus barbatus ), efumaneka ngokuqhelekileyo kwi-Arctic, kunye ne-monk seal yaseMeditera (i-Monachus monachus). I-CT scans ibonise ukuba ngelixa zombini ezi ntlobo zinee-maxilloturbinates ezintsonkothileyo, itywina elineentshebe libonise amathambo empumlo axinene kakhulu nantsonkothileyo.

Ubume kunye nokuntsonkotha kwamathambo eempumlo kunegalelo ekusebenzeni kwawo. Njengoko umoya udlula kwi-maxilloturbinates, izicubu ezizingqongileyo zifudumala kwaye zinyakamisa umoya ngaphambi kokuba ufikelele kwimiphunga yetywina. Emva kokuphefumla, kulandelwa indlela efanayo, ibambe ngokufanelekileyo ubushushu kunye nokufuma.

Uvavanyo lwemodeli yekhompyuter lwenziwa ukulinganisa ukusebenza kwetywina ekugcineni ubushushu kunye nokufuma kumaqondo obushushu angama-30 ° C (-22 ° F) kunye ne-10 ° C (50 ° F). Iqela lophando lifumene ukuba ngokuphefumula kwi--30 ° C, i-monk seal yaseMedithera yalahlekelwa ngamaxesha angama-1.45 ubushushu kunye namaxesha angama-3.5 ngaphezulu kwamanzi xa kuthelekiswa nesitywina seendevu. Ngokufanayo, kwi-10°C, imonk seal yaphulukana nobushushu namanzi aphindwe kayi-1.5 ngaphezu komlingani wayo waseArctic.

Iingcali zenzululwazi zikholelwa ukuba ukuntsonkotha kunye nokuxinana kwee-maxilloturbinates kwizitywini ezineentshebe ziye zavela njengento ephawulekayo yokuziqhelanisa nemekobume yazo yeArctic. Amathambo eempumlo antsonkothileyo avumela amatywina ukuba alondoloze ubushushu obuxabisekileyo nokufuma obekuya kulahleka. USigne Kjelstrup weYunivesithi yaseNorway yeSayensi nobuChwepheshe uchaza ukuba esi sakhiwo sintsonkothileyo sibalulekile ukuze amatywina aphile kwiArctic.

Ukuqukumbela, ukufunyaniswa kwamathambo eempumlo antsonkothileyo ngokukhethekileyo eenja zolwandle zaseArctic kusikhanyisela ngendlela emangalisayo ezi zilwanyana ziphila ngayo kwingqele eqhaqhazelisa amazinyo. Ukuqonda iindlela ezisemva kobushushu kunye nokugcinwa komswakama kunokuba negalelo kuphando oluqhubekayo malunga nokulungelelaniswa kwezilwanyana kwiindawo ezingqongileyo ezigqithisileyo kunye nokukhuthaza ukusetyenziswa okunokwenzeka kwiteknoloji yabantu.