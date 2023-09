Umsitho we-Apple ngo-2023: Yonke into ekufuneka uyazi

Umsitho olindelweyo we-Apple ka-2023, onesihloko esithi "Wanderlust," imiselwe ukuba yenzeke nge-12 kaSeptemba 2023, ngo-10:00 AM PT. Lo msitho uza kubonisa uluhlu lweemveliso ezintsha, kubandakanya i-iPhone 15, ii-Airpods, i-Apple Watch Series 9, kunye nokunye. Abantu abaninzi balindele ngolangazelelo ukukhutshwa kwezi zixhobo zitsha, ngakumbi i-iPhone 15 Ultra, enamarhe okuba ibonakale.

I-Apple Event 2023 iya kufumaneka ngokusasazwa bukhoma kwi-Apple TV kunye ne-Apple.com, ivumela ababukeli ukuba bahlale behlaziywa kwizibhengezo zemveliso zamva nje. Amaxesha omsitho aya kwahluka ngokuxhomekeke kwilizwe. Nje ukuba iimveliso ziqalisiwe, ukubhukisha kwangaphambili kuya kufumaneka, kwaye ukuhanjiswa kunokulindelwa kwiintsuku ezimbalwa.

Uluhlu lwemveliso ye-Apple Event 2023 lubandakanya i-iPhone 15, i-iPhone 15 Pro, i-iPhone 15 Ultra okanye i-Pro Max, ii-Airpods, i-Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, kunye nokunye. Ezi zixhobo zibonelela ngeempawu ezahlukeneyo kunye nophuculo oluqinisekileyo lokuvuyisa abathanda itekhnoloji.

Amaxesha obulumko belizwe kwi-Apple Event 2023 ami ngolu hlobo lulandelayo: USA (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), kunye neChina (10:00 AM PT).

Ukuphehlelelwa kwe-iPhone 15 kuMnyhadala we-Apple ka-2023 kulindeleke ukuba ibe yeyona nto ibalaseleyo. I-iPhone 15 iya kuza ngeendlela ezahlukeneyo, njenge-iPhone 15 Pro kunye ne-Pro Max, ibonelela ngezinto ezahlukeneyo ezikhethwa ngabasebenzisi. Ixabiso lokuphehlelelwa kwe-iPhone 15 kuvakala ukuba lijikeleze i-80,000 yeerandi, oko kuyenza ibe sisixhobo esiphakamileyo.

Ukongezelela, i-Apple Event iya kuzisa i-Apple Watch Series 9, ebonisa inkqubo yokusebenza ehlaziyiweyo ebizwa ngokuba yi-WatchOS 10. Abasebenzisi banokulindela uluhlu lweempawu ezintsha kunye nophuculo kule ngxelo yamva nje ye-Apple Watch.

Ukubukela i-Apple Event 2023 ngqo, ababukeli banokundwendwela i-apple.com okanye bafikelele kumsitho nge-Apple TV okanye kwi-app yeYouTube. La maqonga anika ithuba lokungqina umsitho njengoko usenzeka, ukubonelela ngokujonga kwiimveliso zamva nje kunye nezibhengezo.

Ukuqukumbela, uMnyhadala we-Apple ka-2023 ulindelwe kakhulu, uthembisa izixhobo ezitsha kunye neempawu. Abathandi bobuchwephesha kwihlabathi liphela bawulindele ngolangazelelo lo msitho, bewenza ukuba ujongwe ngabalandeli be-Apple kunye nabathengi ngokufanayo.

