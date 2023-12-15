Ukuphendula imibuzo kaLacey kwiPokemon Scarlet kunye neViolet DLC

Eli nqaku libonelela ngesikhokelo senyathelo ngenyathelo malunga nendlela yokuphendula imibuzo kaLacey ngexesha lovavanyo lwe-Elite kwi-Indigo Disk DLC yePokemon Scarlet kunye neViolet. Le mibuzo yinxalenye ebalulekileyo yomdlalo kwaye kufuneka iphendulwe ngokuchanekileyo ukuze uqhubele phambili.
Umbuzo wokuqala kaLacey: Indawo yokugcina uMbane kaPikachu
ILacey izakwazisa iPikachu njengePokemon yoMbane eyaziwa ngokuvelisa umbane. Uyakubuza ke ukuba iPikachu iwugcina phi umbane wayo. Impendulo echanekileyo yiPikachu's Cheeks.
Umbuzo wesibini kaLacey: IRadar yeVenonat
ILacey iyakubiza iVenonat kwaye iqaqambise amandla ayo okusebenzisa indawo ethile yomzimba njengeradar. Uya kubuza ukuba leliphi ilungu lomzimba. Impendulo echanekileyo yiVenonat's Eyes.
Umbuzo wesithathu kaLacey: Ukuqaphela i-Antique Form Sinistea
ULacey uya kukwazisa kubazalwana bakaSinistea kwaye achaze ukuba kunzima ukumisela ukuba yeyiphi eyona fomu yakudala yokwenyani. Uya kukucela ukuba ukhethe okulungileyo. Impendulo echanekileyo yindebe embindini, njengoko iFom ye-Antique yokwenene iSinistea inokuqatshelwa ngophawu olusezantsi kwendebe.
Umbuzo wesine kaLacey: Ukubona iPinki encinci
I-Lacey izakubonisa iindlela ezahlukeneyo zeMincinci kwaye ikucele ukuba ufumane epinki. Umehluko ngamnye we-Minor uya kutshintsha kwimo ye-meteor kwaye utshintshe indawo, iyenze ibe ngumngeni. Nangona kunjalo, kufuneka ubeke iliso lakho kwiPinki encinci ukuze uphendule ngokuchanekileyo.
Umbuzo wesihlanu kaLacey: Umqamelo wokulala weGranbull
Kumbuzo wokugqibela, uLacey uzakwazisa iPokemon yakhe, iGranbull, kwaye abuze ukuba leliphi ilungu lomzimba elilisebenzisayo njengomqamelo xa elele. Impendulo echanekileyo sisisu sikaGranbull.
Ukuphendula yonke imibuzo kaLacey ngokuchanekileyo kuya kuqinisekisa ukuba uqhubela phambili ngovavanyo lwe-Elite kwi-Indigo Disk DLC yePokemon Scarlet kunye neViolet. Qinisekisa ukuba unike ingqalelo ngokucokisekileyo kwiinkcukacha kwaye ukhethe iimpendulo ezichanekileyo ukuze uloyise lo mngeni.
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