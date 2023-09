By

IValve, umyili weSteam, ukhumbula isikhumbuzo seminyaka engama-20 yezinye zeeakhawunti ezindala zabasebenzisi beqonga ngokubanika iibheji ezikhethekileyo zedijithali. Ezi bheji zibonakalisa iskimu sombala we-Steam sokuqala kwaye zibangele amaza e-nostalgia phakathi kwabadlali, ngokutsho kwe-IGN.

Umphunga, eyona ndawo iphambili yemidlalo yedijithali yehlabathi jikelele, yaqala yavula iingcango zayo kubadlali ngoSeptemba 2003. Iye yafumana ukuthandwa ngokukhawuleza, kunye nomdlalo wayo wokuqala “i-Counter-Strike.” Okumangalisayo kukuba, ezinye zeeakhawunti zokuqala ezijoyine iqonga zisasebenza nanamhlanje, kwaye abasebenzisi bebebelana ngeenkumbulo zezo ntsuku zokuqala.

I-valve iqhubekile nokuvelisa iSteam kule minyaka idlulileyo, yandisa iinkonzo zayo kunye neminikelo. Kutshanje, inkampani ide yangena kuphuhliso lwehardware ngesibhengezo seSteam Deck. Esi sixhobo sokudlala esiphathwayo siphawula isiganeko esibalulekileyo kuhambo lweqonga.

NgoJanuwari, i-Steam iphumelele inqanaba elibalulekileyo, ngokuphula irekhodi le-10 lezigidi zabadlali ababandakanyeka kumdlalo eqongeni ngaxeshanye. Oku kubonakalisa isibheno esihlala sihleli seqonga kunye noluntu oluhlala lukhula lwabadlali bePC abakhetha iSteam njengendawo abayithandayo yokudlala.

Phakathi kwemidlalo ethandwa kakhulu kuSteam okwangoku yi-Valve's "Counter-Strike: Global Offensive," eqhayisa malunga nesigidi sabadlali bemihla ngemihla, kunye "neDota 2," "PUBG: Iindawo zokulwa" nguTencent Holdings ADR, "Umnxeba wokuSebenza: Imfazwe yanamhlanje 2” yi-Activision Blizzard Inc, “Ityeya elahlekileyo” yi-Amazon.com Inc, “FIFA 23” yi-Electronic Arts Inc, kunye ne “Apex Legends” nguRespawn.

Iibheji zedijithali ezikhethekileyo ezinikezelwa kwezona akhawunti zindala zeSteam zisebenza njengesikhumbuzo sembali etyebileyo yeqonga kunye nefuthe elihlala lihleli elibe nalo kushishino lokudlala.

Ikhredithi yomfanekiso: Casimiro PT kwiShutterstock.

Imithombo:

-I-IGN

– iPolygon