Microsoft Partners with Barclays to Qalisa Xbox Mastercard

IMicrosoft ibhengeze ukusebenzisana kwayo neBarclays ukwazisa i-“Xbox Mastercard,” ikhadi elitsha letyala elenzelwe ngokukodwa abasebenzisi bakaXbox. Nangona iya kufumaneka kuphela kwi-Xbox Insiders ngoSeptemba 21st, iya kufumaneka kubo bonke abasebenzisi base-United States ngo-2024.

I-Xbox Mastercard inika abasebenzisi ithuba lokufumana amanqaku kwimidlalo ye-Xbox kunye nezongezo ezisekelwe kwizinto abazithengileyo. Iindidi ezahlukeneyo ziya kubonelela ngamazinga omvuzo okhawulezayo, njengamanqaku ekhadi eli-5x kwiimveliso ezifanelekileyo kwiVenkile yeMicrosoft, amanqaku ekhadi le-3x kwiinkonzo ezifanelekileyo zokusasaza njengeNetflix kunye neDisney +, kunye namanqaku e-3x amakhadi kwiinkonzo ezifanelekileyo zokuhambisa ukutya njengeGrubhub kunye neDoorDash. Kuzo zonke ezinye izinto ezithengiweyo zemihla ngemihla, abathengi baya kufumana amanqaku ekhadi eli-1x.

Ukongeza, amalungu ekhadi aya kunandipha inzuzo ezininzi, kubandakanywa amanqaku ekhadi le-5,000 (elilingana nexabiso le-$ 50) emva kokuthenga kwabo okokuqala. Amalungu amatsha aya kufumana iinyanga ezintathu zeXbox Game Pass Ultimate, phakathi kwezinye izinto.

Abantu abanomdla kufuneka baqale babe yinxalenye yeXbox Insider inkqubo ukuze bafikelele kwiXbox Mastercard. Ukufumaneka kwekhadi kuya kwaziswa ngamaza kumalungu angaphakathi kuyo yonke intsalela ka-2023. Ukuqala nge-21 Septemba, abasebenzisi banokufaka isicelo sekhadi.

Iqela likaXbox lithe, “Siyazi ukuba abadlali banomdla wokufumana ixabiso elithe chatha kuXbox, kwaye siyivile ingxelo evela kuluntu ukuba bafuna iindlela ezingakumbi zokufumana ixabiso kwizinto abazithengileyo… I-Xbox Mastercard izakufumaneka kuphela ku-Xbox Insiders I-50 yaseMelika iqala nge-21 kaSeptemba, kunye nokufumaneka kwabo bonke abadlali be-Xbox e-United States engama-50 ezayo ngo-2024. "

Ngaba uceba ukufumana iXbox Mastercard? Sazise kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi.

