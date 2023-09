UHuawei uza kutyhila iwotshi eNtsha yeSmart: iHuawei Watch GT 4

I-Huawei imiselwe ukwazisa ukongeza olutsha kwingqokelela yayo ye-smartwatch kunye nokuqaliswa okuzayo kweHuawei Watch GT 4. Nangona ingaqinisekiswanga ngokusemthethweni, ulwazi oluvuzayo lubonisa ukuba iwotshi iya kufumaneka ngobukhulu obubini: 41mm kunye ne-46mm.

Imifanekiso evuzayo ibonisa ukuba imodeli ye-41mm iya kuba ne-bezel ecacileyo, ngelixa imodeli ye-46mm iza kunye ne-bezel yexesha. Kucingelwa ukuba kusenokubakho uyilo lwewotshi yesithathu. Ikliphu ye-teaser ethunyelwe kumajelo eendaba ezentlalo inika umbono we-aesthetics enesitayile kunye nokuchuma okuza kubonelela iwotshi ezayo.

One particular feature that distinguishes the mystery watch from the leaked images of the Huawei Watch GT 4 (46mm) is a more prominent top triangle with gold trim. This could suggest a different colorway or even an entirely new model, possibly a pro version.

Imifanekiso evuzayo yeHuawei Watch GT 4 (46mm) ityhila ukuba iwotshi inokwenziwa ngokwezifiso ngemitya yesihlahla esahlukileyo, nangona ingabonisi uyilo lwebezel yesithathu.

Xa kuthelekiswa nezinye ii-smartwatches zeHuawei ezifana neHuawei Watch 4 kunye ne-4 Pro, uthotho lwe-GT ludla ngokunikezela ngeempawu ezimbalwa ngelixa lusebenzisa uhlobo oluthile lweHarmonyOS. Nangona kunjalo, iiwotshi ze-GT zifikeleleke ngakumbi, kunye neemodeli ze-41mm kunye ne-46mm ze-GT 4 ekulindeleke ukuba zixatyiswe nge-€250 kunye ne-€400, ngokulandelelana, ngokungafaniyo noluhlu lwexabiso le-450/700 ye-Watch 4 kunye ne-4 Pro. .

Ngokubhekiselele kubomi bebhetri, idatha evuzayo icebisa ukuba iimodeli ze-GT 4 ziya kuba nobomi obude ukuya kwiiveki ezimbini. Ukongezelela, zisetelwe ukuxhasa ukutshaja okungenazingcingo ngokukhawuleza (10-18W) kwaye beze kwizinto ezahlukeneyo zecala, kubandakanywa insimbi engenasici kunye nentambo yesikhumba kunye necala lentsimbi kunye nomtya weplastiki.

Ngelixa ulindelo lukhula, i-smartwatch entsha yeHuawei ithembisa uluhlu lwezinto ezikhethiweyo kubathengi abafuna zombini isitayile kunye nokusebenza.

