Unyaka wobuGcisa uKhaba ngoMnyhadala we-Apple kunye neNkomfa ye-Dreamforce

Iveki yesibini kaSeptemba iphawula ukuqala konyaka omtsha wetekhnoloji, kunye neminyhadala emikhulu efana ne-Apple's iPhone umcimbi kunye nenkomfa ye-Salesforce's Dreamforce ebeka ithoni yoshishino. Ezi ziganeko zikwabonisa ukuqala kwexesha lenkomfa ye-tech, kunye nemiboniso elungiselelwe i-Meta Platforms, iMicrosoft, kunye ne-Oracle.

Omnye umnyhadala olindelweyo kukunikezelwa koluntu okokuqala kweArm Holdings, ekulindeleke ukuba ixabise umyili wetshiphu ngeedola ezingama-50 eebhiliyoni ukuya kuma-54.5 eebhiliyoni zeedola. Le IPO, kunye nonikezelo lukawonke-wonke olucwangcisiweyo lokuqaliswa kokunikezelwa kwe-Instacart, inokuvuselela imarike ye-IPO eleleyo. Izibonda ziphezulu kulo nyaka, njengoko amadabi asemthethweni, iimeko ze-macroeconomic, imfazwe yokurhweba ne-China, kunye nemingeni yokulawula iphakamise inkxalabo.

Iziganeko zeveki zigxininisa zombini amathuba kunye nemiba kwishishini le-tech. I-IPO yeArm ibonisa amandla e-tech kunye ne-AI, ngelixa i-Google-DoJ imeko iphakamisa inkxalabo malunga namandla asetyenziswa ziinkampani ezimbalwa. Isebe lezoBulungisa lixoxa ukuba uGoogle wasebenzisa izivumelwano ngokungekho mthethweni kunye nabenzi beefowuni kunye nabakhangeli be-intanethi ukuba balawule imarike ye-injini yokukhangela.

Ngeli xesha, iphaneli yeSenethi iyahlangana ukuze ixoxe ngokusetyenziswa kwe-AI enoxanduva, kwaye umthetho we-bipartisan uyenziwa ukulawula i-AI. Nditsho nezigebenga zetekhnoloji ezifana ne-Apple kunye ne-Salesforce azikhuselekanga kwimingeni, kunye ne-Apple ejongene nengeniso kunye nemiba yokuthengisa kunye ne-Salesforce ecinga ngokufudusa i-Dreamforce ngenxa yenkxalabo malunga nokusetyenziswa kweziyobisi kunye nokungabi namakhaya eSan Francisco.

Eyona nkxalabo izayo malunga ne-tech landscape yi-AI. Ubume obuvaliweyo beengxoxo kunye nokubanakho ukubanjwa kolawulo ngabadlali ababalaseleyo kushishino kuphakamisa imibuzo malunga nobulungisa bemimiselo. Nangona kunjalo, ukubandakanyeka kweSebe lezoBulungisa kongeza ubunzulu kulo mba.

Ngokubanzi, le veki ye-tech egcwele i-jam ibeka iqonga kwishishini letekhnoloji kunyaka ozayo, ngomxube wamathuba, imingeni, kunye neenkxalabo zokulawula.

