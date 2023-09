I-Nintendo Tshintshela i-2 Rumored ukuba ibonise ukusebenza okuPhuculweyo kunye namaxesha okuNcitshiswa komthwalo

Amahemuhemu malunga neNintendo Switch 2 elindelwe kakhulu iyaqhubeka ukujikeleza, kunye neenkcukacha ezintsha malunga nokusebenza kwayo kunye neempawu. Imithombo ethembekileyo iye yabanga ukuba i-console yayinomboniso oyimfihlo kwi-Gamescom ngo-Agasti, kwaye ngoku umthombo wesithathu uye waqinisekisa la mabango kwaye wongeza ulwazi olongezelelweyo.

Ngokweengxelo ezivela kwi-Eurogamer kunye ne-VGC, i-Switch 2 inamahemuhemu ukuba aqhube "I-Legend of Zelda: Breath of the Wild" kwinqanaba eliphezulu lesakhelo kunye nesisombululo, esivakala sithembisa abalandeli bomdlalo odumileyo. UNate The Hate, owayekade ethembekile kwiNintendo ngaphakathi, uye wawaxhasa la mabango kwaye watyhila iinkcukacha ezithe kratya azivileyo malunga neconsole.

Olunye uphuculo oluphawulekayo olukhankanywe nguNate The Hate kukuncitshiswa okuphawulekayo kwamaxesha omthwalo. Utsho ukuba i-hardware entsha ivumele ixesha elikufutshane lomthwalo wemidlalo, ngakumbi xa uqalisa imenyu ephambili. Olu luphuculo olukhulu xa kuthelekiswa noTshintsho lwangaphambili, olunamaxesha okulayisha amalunga nemizuzwana engama-30.

Ngokubhekiselele ekusebenzeni, i-Nate The Hate ibango lokuba "Ukuphefumula kweNdwendwe" yayisebenza kwiifreyimu ze-60 ngomzuzwana kwisisombululo se-4K kwi-Switch 2. Kwakhona wakhankanya ukuba i-console ibonakalisa ubuchule obuphezulu bokulandelela i-ray, efana neyo PlayStation. 5 kunye neXbox Series X/S zinokufikelela. Nangona kunjalo, ucacisa ukuba amandla okutshintsha kwe-2 kulindeleke ukuba abe ngaphantsi kwe-Xbox Series S.

Ukuhlawula oku, i-Switch 2 inokusebenzisa iteknoloji entsha ebizwa ngokuba yi-DLSS (i-deep learning super sampling), enokulinganisa isisombululo se-4K kwizixhobo ezinamandla aphantsi. Oku kunokubonelela ngamava abonakalayo afanayo kwi-4K yasekhaya ngelixa ugcina ukusebenza kakuhle.

Ngelixa kusekho ukungaqiniseki malunga nokuhambelana umva 2 kunye nokutyhila ngokusemthethweni / imihla yokusungulwa, uNate The Hate ucebisa ukuba iNintendo Direct elandelayo iya kudlala malunga neentsuku ezintathu, mhlawumbi ngoSeptemba 14. Kubalulekile ukuqaphela ukuba iNintendo Directs iyenzeka NgoLwesine.

Ukuqukumbela, iimpawu ezinamahemuhemu zeNintendo Switch 2 zibonisa ukusebenza okuphuculweyo, amaxesha ancitshisiweyo omthwalo, kunye nokusetyenziswa okunokwenzeka kobuchwepheshe be-DLSS. Abalandeli balindele ngolangazelelo uhlaziyo olongezelelweyo oluvela kwiNintendo malunga nale console ilindelwe kakhulu.

