Ukukhutshwa okuKhethekileyo iRoubaix SL8 Endurance Road Bike

I-Specialized iveze inguqulelo yamva nje yebhayisekile yendlela yokunyamezela iRoubaix, ebizwa ngokuba yiRoubaix SL8. Le modeli intsha iyafumaneka kwiinketho ezahlukeneyo kwaye ilandela iTarmac SL8. Nangona ibingekho iRoubaix SL7 yangaphambili, iSpecialized ibifuna ukuzisa iimodeli zayo zenqwelomoya ephezulu phantsi kwegama elinye.

I-Roubaix ibiyeyona nto iphambili kuluhlu lweeSpecialized's isithuba esiphantse sibe ngamashumi amabini eminyaka, inesakhelo se-carbon fibre yayo kunye neteknoloji yokuxhoma ye-Futureshock entsha. Yafumana udumo xa uPeter Sagan wayikhwela ukuya eParis-Roubaix ngo-2016. Amabango awodwa athi i-Roubaix SL8 yeyona bhayisekile ikhawulezayo kudidi lwendlela yokunyamezela, ene-aerodynamics ephuculweyo esusa iiwathi ezine zokutsala.

Ukufezekisa i-aerodynamics ephuculweyo, i-Roubaix SL8 inesimo esitsha sefolokhwe, ihlaziywe uyilo lwetyhubhu ehlaziyiweyo, kunye nezihlalo eziwisiweyo. Ezizodwa ziye zanciphisa ubunzima besakhelo nge-50 grams ngokusebenzisa i-carbon fiber layup optimization. Isakhelo sejometri sihlala sihlala singatshintshwanga, ngaphandle nje kokunyuka kwe-10mm kobude ngaphambili ukulungiselela inkqubo entsha yokunqunyanyiswa kweFuture Shock.

Xa sithetha ngeFuture Shock, iRoubaix SL8 yazisa iqonga elitsha kraca leFuture Shock 3.0. Le nkqubo yokumisa yangaphambili inikezela nge-20mm yokuhamba kunye ne-30mm yokulungiswa kokuphakama kwe-stack, ukuphucula induduzo kunye nokuthotyelwa. Iza ngokwamanqanaba amathathu kwaye ibonelela ngeereyithi ezintlanu zasentwasahlobo kunye neewasha ezongezelelweyo zokulayisha kwangaphambili ukuze zenziwe ngokwezifiso. I-top-end 3.3 unit is hydraulically damped for ride smoother, ngelixa iiyunithi ze-3.2 zine-pre-set compression for ubuninzi obugudileyo. Iiyunithi ze-3.1 zinokulayishwa kwangaphambili okuhlengahlengiswayo.

Ukwenza imvakalelo yokukhwela elungeleleneyo, iNgcali yaphuhlisa isihlalo sayo sePavé kwaye yawisa uyilo lwendawo yokuhlala, eyaziwa njengetekhnoloji ye-Aftershock. Ukubekwa kwekhabhoni kwindawo yokuhlala kunciphisa iimpembelelo kunye nokungcangcazela ngelixa kuphuculwa ukuhanjiswa kwamandla. Ngokwe-Specialized, i-Roubaix SL8 inikezela nge-53% yokunciphisa iimpembelelo zokuqala kwii-handlebars xa kuthelekiswa nezinye iibhayisekile zendlela.

I-Roubaix SL8 ifumaneka kwiimodeli ezisixhenxe, kunye ne-S-Works version edlala i-groupset ye-Sram Red AXS kunye ne-Roval Terra CLX II wheelset. Kukwakho ne-S-Works frameset ekhoyo yolwakhiwo lwesiko. Ezinye iimodeli ziza kwiinketho ezininzi zepeyinti kwaye zibandakanya umxube weShimano kunye neSram.

Lilonke, i-Specialized Roubaix SL8 imele uphuculo olubalulekileyo kwi-aerodynamics, itekhnoloji yokunqunyanyiswa, kunye nokuhamba kamnandi, iyenza ibe lolona khetho lufanelekileyo kubakhweli bebhayisikile abajolise kunyamezelo.

Ingcaciso:

-Ibhayisikili yendlela yokunyamezela: Uhlobo lwebhayisikili yendlela eyenzelwe ukuhamba umgama omde, ukubonelela ngenduduzo kunye nokuzinza.

-Itekhnoloji yokumiswa kwe-Futureshock: Inkqubo yokunqunyanyiswa yangaphambili efunxa ukothuka kunye nokungcangcazela ukuze uhambe kakuhle.

- I-Carbon fiber layup: Ukulungiswa kunye nokuqhelaniswa kwe-carbon fiber sheets ngaphakathi kwezinto ezidibeneyo, ezichaphazela amandla onke kunye nokuqina kwesakhelo.

-Aerodynamics: Uphononongo lwendlela umoya ohamba ngayo ujikeleze izinto, ezinje ngebhayisekile, ukunciphisa ukutsala kunye nokuphucula ukusebenza.

Imithombo: Specialized