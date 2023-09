Amaqabane e-MTV kunye ne-Snapchat ukuhlanganisa amava e-AR kuVoto lweeMbasa zoMculo weVidiyo

By

I-MTV idibanise imikhosi kunye ne-Snapchat ukuvumela abasebenzisi ukuba bavotele udidi kwiiMbasa zeVidiyo zoMculo ezizayo (VMAs) zisebenzisa iilensi ezisekelwe kwi-AR ze-Snapchat. Ngokusebenzisa iKit yeKhamera ye-Snap, i-MTV ijolise ekubandakanyeni amava okwenene (AR) kumboniso wamabhaso.

Emva kokuba abathathu abagqwesileyo bodidi oluPhezulu oluNtsha lweMculi bazimisele, abasebenzisi be-Snapchat baya kuba nethuba lokuvotela iivoti zabo ngokusebenzisa iLens ekhethekileyo eyenziwe nguSaucealitos. Ngokubonisa ukhetho lwabo ngomnwe omnye, emibini, okanye emithathu, abasebenzisi banokukhetha igcisa abafuna ukulivotela. Nangona kuhlala kungaqinisekanga ukuba uvoto lwe-Snapchat luya kuba nefuthe elingakanani kwi-tally yokugqibela, zonke iivoti zibaliwe.

Ngexesha le-VMA livestream, i-MTV iceba ukubonisa i-AR Moonperson, equkethe i-selfies ethunyelwe ngabalandeli, kuwo wonke umcimbi. Njengochuku, i-MTV icele abantu ukuba bangenise iifoto zabo ezizithulelayo kwangaphambili besebenzisa uhlobo lwemveli.

Ukuqhubela phambili ukubandakanya ababukeli, abantu ngabanye banokufumana impembelelo ye-AR Moonperson, beyiveza kumakhaya abo. Ngokukhetha i-selfie kuluhlu lwekhamera yabo, banokungqina iNyanga edadayo enobuso babo obubonakala kwivisor.

Abasebenzisi be-Snapchat banokufikelela kula mava e-AR aqala nge-11 AM ET ngoSeptemba 12, iiyure ezininzi phambi kokuba i-VMA iqale ngo-8 PM ET.

Ngelixa ii-VMA ze-MTV zangaphambili zarekhoda unxibelelwano oluzizigidi ezingama-40.1 kuwo wonke amaqonga osasazo athandwayo anje ngoFacebook, Instagram, Twitter, kunye neYouTube, uSnapchat wayengekho kuluhlu. Nangona kunjalo, i-MTV yavuma ukuba i-Snapchat ifanelekile kubaphulaphuli ekujoliswe kuyo kwi-13- ​​ukuya kwi-24 yeminyaka ubudala.

Le ntsebenziswano kunye ne-MTV iphawula ukungena kuka-Snapchat ngokusemthethweni kwindawo yokubonisa ibhaso usebenzisa iKit yeKhamera. Ngaphambili, uSnap wayebambisene neminyhadala eyahlukeneyo yomculo, amagcisa kukhenketho, kunye neetumente zezemidlalo ukwazisa amava e-AR kubalandeli. Iqela lebhola ekhatywayo ye-LA Rams, umzekelo, lasebenzisa itekhnoloji ye-Snapchat kwibala lemidlalo ukubonisa abalandeli kwiscreen esikhulu.

Ugxininiso lwe-Snap kwizisombululo zekhamera ezibhalwe uphawu kunye ne-AR ziye zacaca ngakumbi. Ukongeza ekusebenzisaneni neminyhadala yomculo, inkampani iqalise iiNkonzo ze-AR Enterprise (ARES) ezinikezela ngezixhobo ezifana ne-AR Zama-On kunye ne-3D yokujonga imveliso. I-Snap iphinde yazisa i-AR Mirrors, ivumela iibrendi ukuba zidibanise itekhnoloji yayo kwiindawo ezibonakalayo.

