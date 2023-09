Amarhe e-Nintendo Switch 2: Ukuphefumla kweDemo yasendle iBonisiwe imizobo ephuculweyo kunye namaxesha omthwalo

By

Amarhe malunga nekhonsoli elandelayo kaNintendo, ebizwa ngokuba 'yiTshintsho 2', sele ejikeleza kutshanje. Ngokweengxelo ezivela kwi-Eurogamer kunye ne-VGC, abaphuhlisi abakhethiweyo babe nethuba lokubonisa i-console ngexesha le-Gamescom 2023. I-demo ibonise inguqu ephuculweyo ye-Legend of Zelda: Breath of the Wild, nangona iinkcukacha zokuphucula zingabonelelwanga ngelo xesha.

Iinkcukacha ezintsha zamarhe ngoku zivele kwi-podcast ye-Nate the Hate. Umninimzi ubanga ukuba i-Gamescom tech demo ibonise i-Breath of the Wild eqhuba kwi-4K 60fps, kunye nokuphuculwa okuphawulekayo kukupheliswa kwamaxesha omthwalo. Kubalulekile ukucacisa ukuba la mahemuhemu awathethi ukuba isihloko sokuqaliswa kweTshintsho siya kukhutshwa kwakhona nge-hardware elandelayo. Kunoko, yayisetyenziselwa ukubonisa ukuqhubela phambili kobugcisa bomlandeli.

Kukwakho namabango okuba idemo yetekhnoloji isebenzise i-DLSS 3.5, itekhnoloji yokunyusa i-AI ye-Nvidia yexesha lokwenyani. Nangona kunjalo, akuqinisekanga ukuba idemo isebenzise isethi epheleleyo yenguqulelo ye-3.5, efana nokuveliswa kwefreyimu. Ukubandakanywa kwe-DLSS kuye kwaba ngumxholo wokuqikelelwa kwi-Switch successor iminyaka emininzi, kwaye ukukhankanywa kwenguqulo ye-3.5 ngokuqinisekileyo inomdla.

Ngexesha lencoko yepodcast, umamkeli wakhankanya ukuba ngoMatshi ka-2024 yayingumhla onokwenzeka nangona kungacacanga ukuba oku kubhekiselele kumhla wokuvezwa okanye wokukhutshwa. Amahemuhemu angaphambili ekuqaleni kwalo nyaka acebise ukukhutshwa kade kuka-2024 kwiTshintsho 2.

Kubalulekile ukuqaphela ukuba la mahemuhemu awaqinisekiswanga ngokusemthethweni nguNintendo ngeli xesha. Ulwazi lusekwe kwimithombo yolwazi kunye nova. Ukongeza, ukuba ezi nkcukacha zichanekile, kubalulekile ukuqwalasela ukuba idemo yetekhnoloji eboniswe kwi-Gamescom isenokungabonakalisi iimpawu zekhonsoli yokugqibela.

Njengoko la marhe eqhubeka ejikeleza, kuyanika umdla ukucinga ngamathuba enguqulelo ephuculweyo ye-Breath of the Wild ku-'Switch 2'. Nangona kunjalo, kude kube izibhengezo ezisemthethweni zenziwe nguNintendo, la mahemuhemu kufuneka athathwe ngengqolowa yetyuwa.

