Amaxesha okukhutshwa kweTeal Mask DLC kwiPokemon Scarlet kunye neViolet

Abaqeqeshi kwihlabathi liphela balindele ngolangazelelo ukukhululwa kwePokemon Scarlet yokuqala kunye neViolet DLC, iTeal Mask. Isetelwe ukusungulwa ngoLwesithathu, nge-13 kaSeptemba, abadlali banomdla malunga namaxesha athile okukhululwa kwingingqi yabo.

Ngokolwazi oluqinisekisiweyo, i-Teal Mask DLC iya kukhutshwa ngala maxesha alandelayo:

- 6 pm Ixesha lePasifiki (ngoSeptemba 12)

– 8pm Central Time (12 Septemba)

– 9pm Ixesha laseMpuma (12 Septemba)

- 2 am Ixesha lase-UK (ngoSeptemba 13)

– 3 am Central Europe Ixesha (Septemba 13)

– 5:30 am Ixesha laseIndiya (ngoSeptemba 13)

- 9 am Ixesha laseJapan (ngoSeptemba 13)

La maxesha anokutshintsha, kodwa umdlalo kulindeleke ukuba uqalise malunga nexesha elinikiweyo. Abadlali kufuneka bahlale behlaziywa kuzo naziphi na izibhengezo malunga notshintsho lwexesha lokukhululwa.

I-Teal Mask yinxalenye yoBuchule obufihliweyo beNdawo yeZero DLC yePokemon Scarlet kunye neViolet. I-DLC ithatha abadlali kuhambo lwesikolo ukuya e-Kitakami, ilali edlamkileyo ezaliswe yimisebenzi yolonwabo kunye nabathengisi bezitalato. Inkampani yePokemon sele iqhubile izilo ezikhulu zepokotho, iiNtsomi, kunye nabalinganiswa abaza kwaziswa kwi-Teal Mask.

Ukuvuza kukwaveze ulwazi olongezelelweyo malunga nobuchule obutsha, ukufakwa kwePokedex, kunye nezilo zepokotho ezifana ne-Bloodmoon Ursaluna. Inxalenye yesibini yeNdawo efihlakeleyo ye-Treasure Zero DLC, ebizwa ngokuba yi-Indigo Disk, icwangciselwe ukukhutshwa kwe-Q4 / Winter ngo-2023.

Abadlali abafuna ukufumana amava eTeal Mask DLC kuya kufuneka babe ngabanini nokuba yiPokemon Scarlet okanye iPokemon Violet. Abo bangabanikazi bemidlalo yomibini kuya kufuneka bathenge iikopi ezahlukeneyo zeTeal Mask.

Ngaphandle kwemiba yokuqala yobuchwephesha ethe yachaphazela ukuntywiliselwa kwabadlali kunye namava, iPokemon Scarlet kunye neViolet babe nophehlelelo olunempumelelo kakhulu, yaba yeyona nto inkulu yokukhululwa kweNintendo ngalo lonke ixesha ngeekopi ezizigidi ezili-10 ezithengisiweyo kwiintsuku ezintathu zokuqala.

