I-Santa Cruz Yazisa i-Heckler SL: I-eMTB elula kunye ne-150mm yokuHamba

USanta Cruz uye wangena kwimarike yebhayisekile yombane ekhaphukhaphu kunye nokuqaliswa kweHeckler SL. Le bhayisekile intsha ine-150mm yokuhamba ngamavili angasemva kwaye yenzelwe ukulwa nentaba yonke. Ixhotyiswe ngeFazua's Ride 60 motor kunye nebhetri edityanisiweyo ye-430Wh, ebonelela ngokunyusa iinduli. I-Heckler SL ijolise kwabo bafuna i-trail ye-bike-like experience kunye noncedo oluncinci olongezelelweyo ekukhuphukeni.

I-Fazua Ride 60 motor bike motor is at the heart of Heckler SL, ihambisa i-torque ephezulu ye-60Nm kunye ne-450W yamandla aphezulu. Injini ibonelela ngesetingi zamandla ezintathu – iBreeze, uMlambo, kunye neRocket – enokwenziwa ngokwezifiso kwi-app kaFazua. Ubomi bebhetri kunye noseto lwamandla luboniswa kwi-top-tube ye-LED ebonisayo, ekwabonisa izibuko le-USB-C lezixhobo zokutshaja.

I-Santa Cruz ibanga ukuba i-Heckler SL, kunye ne-motor yayo encinci kunye nekhaphukhaphu kunye nebhetri ye-430Wh, inika uluhlu olufanayo njengamandla apheleleyo eMTB enebhetri ye-630Wh. Ibhetri engasuswayo isusa imfuneko yeelatshi okanye izigqubuthelo, okukhokelela kwi-compact down-tube design kunye ne-diameter encinci yangaphakathi.

I-Heckler SL ifumaneka ngobukhulu obuhlanu, ukusuka kwincinci ukuya kwi-extra-extra-enkulu, kunye neendlela ezintlanu zokwakha. Amaxabiso aqala kwi-£ 6,699 kwaye aye kwi-£ 11,999. Amaxabiso ngamazwe akukaqinisekiswa.

Ngokubanzi, i-Santa Cruz's Heckler SL inika abakhweli inketho ye-eMTB elula kunye namandla aneleyo kunye noluhlu lokunqoba nayiphi na intaba, ngelixa ugcina ukuvakalelwa kunye nokuphathwa kwebhayisikili yendabuko.

Ingcaciso:

– eMTB: Ibhayisekile yentaba yombane, exhotyiswe ngemoto ukubonelela ngoncedo lokunyathela.

– Torque: Umlinganiselo wamandla abangela ukuba into ijike kwiaxis.

– Wh: Watt-hour, iyunithi yomlinganiselo wamandla esetyenziselwa iibhetri kunye neenkqubo zombane.

-I-USB-C: I-interface ye-serial yebhasi (i-USB) exhasa ukuhanjiswa kwedatha ngokukhawuleza kunye nokuphuma kwamandla aphezulu.

- I-LED: I-diode ekhupha ukukhanya, uhlobo lomthombo wokukhanya oqhelekileyo osetyenziswa kwizixhobo zombane.

