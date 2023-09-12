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I-Intel ityhila i-Thunderbolt 5: Isizukulwana esilandelayo soQhagamshelwano lwePC

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
I-Intel ityhila i-Thunderbolt 5: Isizukulwana esilandelayo soQhagamshelwano lwePC

I-Intel ibhengeze i-Thunderbolt 5, iteration yamva nje yetekhnoloji yentambo yePC, kwaye ithembisa ukuhambisa uphuculo olubalulekileyo kunangaphambili. Ukuya kuthi ga kathathu i-bandwidth ye-Thunderbolt 4, i-Thunderbolt 5 ixhasa iziboniso ezininzi ze-8K kunye neemonitha zemidlalo ezisebenza ukuya kuthi ga kwi-540Hz. Ngaphezu koko, inika i-240 watts yamandla okutshaja.

Xa kuthelekiswa neThunderbolt 4, eyakhutshwa ngo-2020 kwaye yabonakala ngathi yinguqulelo esulungekileyo yeThunderbolt 3, iThunderbolt 5 imele umtsi omkhulu oya phambili. Yakhelwe kwinkcazo ye-USB4 v2, inesantya esisisiseko se-80 Gbps kwaye ixhasa isantya esongeziweyo ukuya kuthi ga kwi-120 Gbps kusetyenziswa ukonyusa i-bandwidth. I-Thunderbolt 5 ifuna inkxaso kwizikrini ze-6K ezimbini, ngokuchasene nemfuno ye-Thunderbolt 4 yeemonitha ze-4K ezimbini. Ngokubhekiselele kumandla, i-Thunderbolt 5 inikezela ubuncinci be-140 watts yamandla okutshaja, kunye nemowudi ye-240W enamandla ngakumbi.

Injongo ye-Intel ngetekhnoloji yeThunderbolt ibisoloko ibonelela ngesisombululo sekhebula esinye sedatha kunye neemfuno zamandla. I-Thunderbolt 5 ithatha inyathelo kufutshane naloo nto ifanelekileyo, kunye namandla ayo okunyusa ukutshaja ukuya kuma-240W. Oku kuthetha ukuba ezinye iilaptops zemidlalo kunye neendawo zokusebenzela zinokuthembela kuphela kwiThunderbolt 5 kuzo zombini iidatha zokudluliswa kunye nokutshaja, ukuphelisa imfuno yezibuko lamandla elahlukileyo kunye nokunciphisa i-clutter yentambo.

I-Thunderbolt 5 izisa inkxaso ye-DisplayPort 2.1 kunye nemigangatho ye-PCI Express Gen 4, eya kuba luncedo ngakumbi kwii-GPU zangaphandle kunye nokugcinwa kwangaphandle ngokukhawuleza. Ukongeza, i-bandwidth eyandisiweyo ye-Thunderbolt 5 ivula iingcango zezixhobo ezitsha njenge-accelerator ye-AI yangaphandle.

I-Intel iceba ukukhulula i-Thunderbolt 5 yezixhobo kunye neePC ngo-2024, inika abasebenzisi amava onxibelelwano aphuculweyo. Ngelixa umda wexesha othe ngqo unokuba luncedo, kuyaqondakala ukuba i-Intel inokulumka ukuze inqande ukudimaza abathengi ekuthengeni iinkqubo okwethutyana.

Ukuqukumbela, iThunderbolt 5 imele ukuqhubela phambili okubalulekileyo kuqhagamshelo lwePC, inikezela ngebhanwidth eyongeziweyo, inkxaso yemiboniso emininzi ye-8K kunye nezinga eliphezulu lokuhlaziya iimonitha zokudlala, kunye nezakhono zokutshaja eziphuculweyo. NgeThunderbolt 5, i-Intel isebenzela umbono wayo wesisombululo sentambo enye yazo zonke iinkcukacha kunye neemfuno zamandla.

Imithombo:
-Intel (akukho URL)
-Ucaciso lwe-USB4 (akukho URL)
-DisplayPort 2.1 Inkcazo (akukho URL)
-Inkcazo yePCI Express Gen 4 (akukho URL)

By Gabriel Botha

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