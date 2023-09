By

Uthotho lwe-anime oludumileyo, iDemon Slayer, lumiselwe ukukhulula umdlalo omtsha wevidiyo obizwa ngokuba yiDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Mezase! Saikyou Taishi! yeNintendo Tshintsha. Ngokungafaniyo nemidlalo yokulwa ye-anime eqhelekileyo, le ithatha ifomathi yomdlalo webhodi ye-Mario Party-esque.

Ngokufana neqela likaMario, uMbulali weDemon: Kimetsu noYaiba -Mezase! Saikyou Taishi! ngumdlalo weqela labadlali abane obonisa imidlalo emincinci eyahlukeneyo. Abadlali baya kuqengqeleka idayisi ukuya ngaphaya kweethayile zomdlalo webhodi kwaye bazibandakanye kwimidlalo elula efana nokuqikelela ukuba yeyiphi ibhokisi uNezuko, omnye wabalinganiswa, azimela kuyo. Nangona kunjalo, umdlalo ukwabandakanya umjikelo wobusuku apho abadlali kufuneka bafumane kwaye basuse iidemon. , ehambelana nochungechunge lwe-anime.

Ngelixa uNezuko ethotyelwe kumlinganiswa oxhasayo kumdlalo, abadlali banokukhetha ukudlala njenge-protagonist uTanjiro Kamado, uZenitsu Agatsuma, u-Inosuke Hashibira, kunye namalungu alithoba eHashira. Umdlalo ujolise ekunikeni amava okonwabisa abalandeli bolu chungechunge ngokubandakanya abalinganiswa abaqhelekileyo kunye nomdlalo obandakanyayo.

Idemoni Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi! ngumdlalo wevidiyo wesibini uhlengahlengiso kuthotho lweDemon Slayer emva kweDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, i-arena fighter ephuhliswe yiCyberConnect2. Umdlalo ozayo kulindeleke ukuba ukhululwe kwi-eShop yaseJapan ngo-2024, kwaye ukukhutshwa kwesiNgesi kunokulandela kungekudala emva koko, ngokusekwe kumdlalo wangaphambili.

Lilonke, uMbulali weDemon: Kimetsu noYaiba – Mezase! Saikyou Taishi! izisa ihlabathi leDemon Slayer ebomini kumdlalo owahlukileyo we-Mario Party-style, enika abalandeli indlela entsha yokufumana uthotho oluthandekayo.

Imithombo:

– Siliconera