I-Apple iphumelele isibheno kumngeni wePatent ngokuchasene neCorephotonics

Kuphuhliso lwakutsha nje, i-Apple Inc. iphinde yawuvuselela ngempumelelo umngeni wayo kwipatent yekhamera yeselula ephethwe yiCorephotonics Ltd. Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza ekuthethwa ngalo lenza ukuba abasebenzisi bathathe imifanekiso enemifanekiso enesihloko esibukhali ngokuchasene nemvelaphi emfiliba. INkundla yeZibheno yase-US yeSekethe ye-Federal yagweba ngoMvulo ukuba i-Patent Trial and Appeal Board (PTAB) yalile ngokungafanelekanga uhlaselo lwe-Apple kwi-Corephotonics ngokuthembela kwimpazamo yokubhala ekungekho qela likholelwa ukuba libalulekile.

Isigqibo seSekethe ye-Federal sasisekelwe ekungaphumeleli kwe-PTAB ukuchaza ngokwaneleyo ukubaluleka kwempazamo yokuchwetheza ekulawuleni kwayo. Le mpazamo, kunye nezinye iimpazamo ezizimeleyo ezichongiweyo yi-PTAB, ziphembelele isigqibo sokuqala sebhodi sokulandula umngeni we-Apple.

Uloyiso lwe-Apple kwisibheno ngoku luvumela inkampani ukuba iqhubeke idabi layo elisemthethweni ngokuchasene neCorephotonics malunga nokuba semthethweni kwelungelo elilodwa lomenzi wechiza. Olu luloyiso olubalulekileyo lwe-Apple, njengoko isiphumo esincomekayo sinokukhulula inkampani ekubhataleni imirhumo yelayisensi kwi-Corephotonics okanye ijongane nazo naziphi na ezinye iziphumo ezisemthethweni ezinxulumene nelungelo elilodwa lomenzi wechiza.

Ukusetyenziswa kwemowudi ye-portrait, enesihloko esibukhali kunye nemvelaphi emfiliba, iye yanda kakhulu ekufotweni kwe-smartphone. Itekhnoloji esemva kweli nqaku ibandakanya indibaniselwano yehardware kunye nesoftware evumela abasebenzisi ukuba bafezekise iifoto ezijonge ngobuchwephesha ngokulula. I-Apple, eyaziwa ngokuba yintsha kwitekhnoloji ye-smartphone, ibihamba phambili kulo mkhwa kunye nemodi ye-Portrait, efunyenwe ngokufanelekileyo ngabasebenzisi.

Olu phuhliso lwamva nje kumlo wezomthetho we-Apple kunye neCorephotonics luqaqambisa ukhuphiswano olumandla kunye nokubaluleka kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda kwishishini le-smartphone. Zombini iinkampani zilwela ukongamela kule marike ikhuphisana kakhulu kwaye zizimisele ukukhusela amalungelo azo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda ukukhusela isikhundla sazo.

Kusaza kubonakala ukuba le ngxabano yomthetho izakwenzeka njani kwiinyanga ezizayo. Nangona kunjalo, isibheno esiyimpumelelo sika-Apple siphawula inyathelo elibalulekileyo eliya phambili kwiinzame zokucela umngeni ekunyanisekeni kwelungelo elilodwa lomenzi weCorephotonics. Isiphumo seli tyala sinokuba nefuthe elifikelela kude kwikamva letekhnoloji yekhamera ye-smartphone.

Ingcaciso:

- IBhodi yoTyala lwePatent kunye neBhodi yeSibheno (PTAB): Iphaneli yeejaji zolawulo ngaphakathi kwe-United States Patent kunye ne-Trademark Office enoxanduva lokuphonononga kunye nokwenza isigqibo malunga nemingeni ekunyanisekeni kwamalungelo awodwa abenzi.

– Impazamo yokuchwetheza: Impazamo eyenziwe xa kuchwethezwa okanye ekuprintweni koxwebhu, ehlala ibandakanya oonobumba, amagama, okanye iziphumlisi ezingachanekanga.

