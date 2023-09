I-Apple ibhengeza i-iPhone 15 kunye ne-Apple Watch kuMnyhadala wokuQaliswa koNyaka

By

I-Apple ibambe umsitho wayo wonyaka wokuphehlelelwa kwe-iPhone e-Apple Park eCupertino, eCalifornia, ibonisa i-iPhone 15 kunye ne-iPhone 15 Plus ekulindeleke kakhulu. Umsitho uphinde wabonisa i-Apple Watch entsha, eyenziwe nge-95% titanium.

Olunye utshintsho oluphawulekayo kuluhlu lwemveliso ye-Apple kukutshintsha kude nesikhumba njengesixhobo. Inkampani yazisa amaqela amatsha amaninzi kunye nemibala esekwe kwifayibha kunye neplastiki, ebonisa ukuzibophelela kwabo ekusebenziseni izinto ezisetyenzisiweyo. Le ntshukumo iphawula ukumka kokuqaliswa kwe-Apple Watch yokuqala ngo-2014, eyayigxininisa ifashoni kunye nokugqitywa kobunewunewu njengesikhumba.

I-iPhone 15 kunye ne-iPhone 15 Plus ngoku ibonisa iSiqithi seDynamic, into eyaziswa kwi-iPhone 14 Plus yangaphambili. Le teknoloji inamandla yokubonisa iyafumaneka kuzo zombini iimodeli eziphezulu kunye nezisezantsi ze-iPhone 15.

I-iPhone 15 yatyhilwa kwividiyo yokujonga kuqala, ibonisa imibala yayo emitsha: ipinki ethuliweyo, etyheli, eluhlaza, eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomnyama. UTim Cook, i-CEO yakwa-Apple, ubonise ulongezo lwamva nje kuluhlu lwe-iPhone.

Ngokumalunga nexabiso, i-Apple Watch Ultra 2 iya kuxabisa i-$799, iSeries 9 nge-$399, kunye nesizukulwana sesibini se-SE kwi-249 yeedola.

I-Apple iphinda iguqule iibhendi zayo ze-Apple Watch. Ngokugxila kuzinzo lokusingqongileyo, inkampani yazisa iibhanti ezilukiweyo ezilukiweyo ezingama-100% ezingenaluthwathwa. I-Apple ibambisene ne-brand yodidi iHermès kumaqela amatsha amane kwaye yabhengeza intsebenziswano yebhendi kunye nempahla yezemidlalo ye-Nike.

Eyona nto ibalaseleyo ye-Apple Watch Ultra 2 yichip yayo ye-S9, eyenza ukuba kufumaneke ngokuchanekileyo kwisizukulwana sesibini soyilo lwe-ultra-wideband. Inomboniso omtsha okwaziyo ukwenza i-3,000 nits, iiyure ezingama-72 zobomi bebhetri, kunye ne-95% ye-titanium esetyenzisiweyo.

Amanyathelo okusingqongileyo e-Apple nawo abonakaliswe ngexesha lomsitho. Owayesakuba ngumlawuli we-Arhente yoKhuseleko lokusiNgqongileyo kunye nomphathi we-Apple uLisa Jackson baxoxe ngokuzibophelela kwenkampani kumandla acocekileyo kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwezinto ezikhutshwayo.

Kwividiyo emalunga namanyathelo okusingqongileyo ka-Apple, umlingisi u-Octavia Spencer wenza inkangeleko efana “neNdalo kaMama,” ecaleni kukaTim Cook noLisa Jackson.

Ugxininiso lwe-Apple kubukrelekrele bokwenziwa kwabonakala ngokuqaliswa kwe "injini ye-neural," i-accelerator ye-AI efakwe kwiichips zayo. Le teknoloji iphucula amandla okufunda koomatshini ngelixa ilungiselela ukusetyenziswa kwamandla, ibeka i-Apple ngaphandle kwabakhuphisana nabo njenge-OpenAI kunye noGoogle.

Iimpawu ezintsha ze-Apple Watch nazo zabhengezwa, kubandakanya ukucofa kabini, okuvumela abasebenzisi ukuba banxibelelane nesixhobo besebenzisa umnwe wabo wesalathisi kunye nesithupha ngaphandle kokuchukumisa isikrini. Inqaku lewotshi elithi “Fumana i-iPhone Yam” nalo liphuculwe ukuze linike ulwazi lwendawo oluchaneke ngakumbi.

Lilonke, umsitho wonyaka wokuphehlelelwa kwe-Apple ubonise izinto ezintsha ezintsha kwii-smartphones kunye nee-smartwatches, ebonisa ukuzibophelela kwenkampani kuzinzo, i-AI, kunye namava omsebenzisi.

