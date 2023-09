I-Australia iphuhlisa isixhobo sokuxilonga esisekwe kwi-CRISPR ye-Monkeypox Virus Detection

By

Abaphandi base-Australia baye baphuhlisa isixhobo sokuxilonga, i-MPXV-CRISPR, ukufumanisa i-virus ye-monkeypox (MPXV). Esi sixhobo, esokuqala sohlobo lwayo e-Australia, sisebenzisa itekhnoloji ye-CRISPR ukubona intsholongwane ngokuchanekileyo nangesantya esimangalisayo. Uphando, umzamo wokubambisana okhokelwa nguPeter Doherty Institute for Infection and Immunity kunye neWalter kunye ne-Eliza Hall Institute of Medical Research, yapapashwa kwiLancet Microbe.

Nangona iteknoloji ye-CRISPR iyaziwa kakhulu ngamakhono ayo ekuhleleni i-genome, isanda kuvela njengesixhobo esinamandla seenjongo zokuxilonga. I-MPXV-CRISPR yenzelwe ukujolisa ulandelelwano oluthile lwemfuza olufumaneka kuphela kwintsholongwane ye-MPXV. IYunivesithi yaseMelbourne kaDkt. Soo Jen Low, omnye wababhali bokuqala besifundo, wachaza ukuba izixhobo zokuxilonga ezisekelwe kwi-CRISPR zisebenza njengabacuphi abachanekileyo, ngokukhawuleza ukuchonga izinto zofuzo ezinxulumene nezifo ezithile.

Isixhobo se-MPXV-CRISPR sicwangciselwe ukuqaphela intsholongwane ngobunjineli "izikhokelo" ezisekelwe kwisiseko sedatha ye-523 MPXV genomes. Xa i-DNA yentsholongwane ikhona kwisampuli yeklinikhi, inkqubo ye-CRISPR ikhokelwa kwindawo ekujoliswe kuyo kwaye ikhupha umqondiso obonisa ubukho bentsholongwane. Uvakalelo kunye namanqanaba achanekileyo ale ndlela yokuvavanya athelekiseka neendlela ze-PCR ezisemgangathweni kodwa ngenzuzo yokuzisa iziphumo kwiqhezu lexesha.

Enye yeempawu ze-MPXV-CRISPR yisantya apho inokubonelela ngokuxilongwa. Uxilongo lwemonkeypox lwesintu luhlala luxhomekeke kwiseto zelabhoratri esembindini, nto leyo enokubangela ulibaziseko lweentsuku ezininzi phambi kokuba iziphumo zovavanyo zifumaneke. Ngokwahlukileyo, i-MPXV-CRISPR inokubona intsholongwane kwimizuzu nje ye-45, ivumela ukubonwa ngokukhawuleza kwendawo.

Iqela lophando ngoku lisebenzela ukulungelelanisa i-MPXV-CRISPR kwisixhobo esiphathwayo esinokuthunyelwa kwiindawo zokunyamekela kwilizwe lonke. Oku kuya kwenza ukuba uxilongo lukhawuleze kwaye lufikeleleke ngakumbi, ngakumbi kwiindawo ezikude okanye kwiindawo ezinobutyebi obunyiniweyo. Iqela lijonge ukuguqula ulawulo lwemonkeypox, ukuphucula iziphumo zezigulane, kunye nokuphucula impendulo yempilo yoluntu ekuqhambukeni kwexesha elizayo.

Intsebenziswano yophando yayibandakanya i-Peter Doherty Institute, i-Walter kunye ne-Eliza Hall Institute yoPhando lwezoNyango, iZiko lezeMpilo lezesondo laseMelbourne, kunye neYunivesithi yaseMonash.

