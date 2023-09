Ukwazisa i-MPXV-CRISPR: Isixhobo sokuDinga i-Revolutionary ye-Monkeypox Virus

By

Iqela lezazinzulu ezivela kwi-Peter Doherty Institute for Infection and Immunity kunye ne-Walter kunye ne-Eliza Hall Institute of Medical Research iye yaphuhlisa isixhobo sokuxilonga esibizwa ngokuba yi-MPXV-CRISPR. Ipapashwe kwi-Lancet Microbe, esi sixhobo sisebenzisa iteknoloji ye-CRISPR ukufumanisa intsholongwane ye-monkeypox (MPXV) kwiisampuli zeklinikhi ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, ukudlula iindlela zokuxilonga ezikhoyo. Ijolise ngokukodwa ukulandelelana kofuzo olukhethekileyo kwi-MPXV, okwenza kube yindlela yokuqala yokuxilonga esekelwe kwi-CRISPR yohlobo lwayo e-Australia.

Itekhnoloji ye-CRISPR, eyaziwa ngokuba namandla okuhlela i-genome, ngoku isetyenziselwa iinjongo zokuxilonga. UDkt. Soo Jen Low, iGosa loPhando kwi-Doherty Institute kunye nomlobi wokuqala wophando, uchaza i-CRISPR-based diagnostics njengabacuphi abachanekileyo abachonga imikhondo ethile ehambelana nobukho be-pathogens. Kwimeko ye-MPXV-CRISPR, "icwangcisiwe" ukuqaphela intsholongwane ngezikhokelo zobunjineli ezibophelela kwiindawo ezithile ze-viral DNA.

Xa i-DNA yentsholongwane ifunyenwe kwisampuli yeklinikhi, inkqubo ye-CRISPR ikhokelwa kwindawo ekujoliswe kuyo kwaye ikhupha isignali ukubonisa ubukho bentsholongwane. Le ndlela yokuxilonga ifezekisa uvakalelo oluthelekisekayo kunye nokuchaneka kwiindlela ze-PCR ezisemgangathweni kodwa kwiqhezu lexesha.

Enye yezinto eziphambili zeMPXV-CRISPR kukukhawuleza kwayo ekuboneleleni ukuxilongwa. Uxilongo lwangoku lwemonkeypox luhlala luthatha iintsuku ukunika iziphumo, ngelixa i-MPXV-CRISPR inokubona intsholongwane ngemizuzu nje engama-45. Iqela kungoku nje lisebenza ukulungisa le teknoloji ibe sisixhobo esiphathwayo esinokusetyenziselwa ukubonwa kwentsholongwane yemonkeypox kwindawo ezahlukeneyo zokhathalelo lwempilo.

UGqr. Shivani Pasricha, iGosa eliPhezulu loPhando kwiWalter kunye ne-Eliza Hall Institute of Medical Research kunye nomlobi ophezulu wokufunda, ugxininisa impembelelo enokubakho ye-MPXV-CRISPR kwimpilo yoluntu. Ngokuphucula ukufikelela kuxilongo olukhawulezayo noluthembekileyo, ngakumbi kwiindawo ezinezixhobo ezinqongopheleyo okanye iindawo ezikude, le ndlela yokuvavanya inokulukhawulezisa unyango kwaye iphucule iziphumo zesigulana.

Intsebenziswano phakathi kwamaziko ophando abandakanya i-Doherty Institute, i-Walter kunye ne-Eliza Hall Institute yoPhando lwezoNyango, i-Melbourne Sexual Health Centre, kunye neYunivesithi yaseMonash.

umthombo:

- Soo Jen Low et al, Ukufunyanwa ngokukhawuleza kwentsholongwane ye-monkeypox usebenzisa i-CRISPR-Cas12a i-mediated assay: ukuqinisekiswa kwebhubhoratri kunye nesifundo sokuvavanya, i-Lancet Microbe (2023). I-DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00148-9