Izazi ngeenkwenkwezi ziqwalasela amaza eRadio asuka kwiType Ia Supernova okokuqala

By

Izazi ngeenkwenkwezi ziye zafumanisa into engazange ibonwe ngokubona amaza kanomathotholo aphuma kwi-Type Ia supernova. Olu qwalaselo lothusayo lutyhila imbono entsha ngobume bogqabhuko-dubulo olumhlophe kunye neendawo ezisingqongileyo ezityebileyo ngehelium.

Uhlobo lwe-Ia supernovae lugqabhuko-dubulo lwenyukliya olwenzeka kwiinkwenkwezi ezincinci ezimhlophe. Zisetyenziswa kakhulu zizazi ngeenkwenkwezi ukulinganisa imigama ye-cosmological kunye nokufunda ukwanda kwe-Universe. Nangona kunjalo, indlela echanekileyo emva kwe-Type Ia supernovae ayiqondwa ngokupheleleyo. Kukholelwa ukuba ugqabhuko-dubulo lubangelwa kukwanda kobunzima obuvela kwinkwekhwezi engumlingane, apho izinto ezivunyiweyo zibandakanya ikakhulu i-hydrogen. Nangona kunjalo, kwakucingelwa ukuba i-white dwarfs inokunyuka i-helium evela kwiqabane lenkwenkwezi esele ilahlekelwe ngumaleko wayo ongaphandle we-hydrogen.

Enye yeemfihlakalo ezijikeleze ugqabhuko-dubulo olumhlophe kukuziphatha kwento ekhutshiweyo evela kwikhwezi eliyiqabane. Ayizizo zonke izinto eziwela kwi-white dwarf; enye yenza ilifu lemathiriyeli ejikelezayo ejikeleze inkqubo yenkwenkwezi yokubini. Bekulindeleke ukuba amaza othusayo aphuma kugqabhuko-dubulo oluhamba kolu lwazi lujikelezayo luya kuchulumancisa iiathom kwaye kubangele ukukhutshwa kwamaza kanomathotholo anamandla. Ngaphandle koqwalaselo oluninzi lwe-Type Ia supernovae eyenzeka ngaphakathi kwelifu lemathiriyeli ye-circumstellar, ukukhutshwa kwamaza kanomathotholo bekungekabonwa kude kube ngoku.

Iqela labaphandi bamazwe ngamazwe, kuquka namalungu avela kwiYunivesithi yaseStockholm kunye ne-National Astronomical Observatory yaseJapan, baqaphela i-Type Ia supernova eyaqhuma ngo-2020. Ukongeza, bafumanisa ngempumelelo amaza erediyo avela kwi-supernova. Ukuthelekisa amandla amaza onomathotholo ajongweyo kunye neemodeli zethiyori, abaphandi bafumanisa ukuba i-white dwarf ibifumana izinto ngesantya esimalunga ne-1/1000 yobunzima beLanga ngonyaka. Olu lolona hlobo lokuqala luqinisekisiweyo lwe-Ia supernova olubangelwa kukwanda kobunzima obusuka kwiqabane lenkwenkwezi enomaleko wangaphandle oquka ngokuyintloko i-helium.

Ukufunyanwa kwamaza erediyo avela kule helium-rich Type Ia supernova kulindeleke ukuba sijule ukuqonda kwethu indlela yokuqhuma kunye neemeko ezikhokelela kwi-Type Ia supernova. Iqela lophando liceba ukuqhubeka nokukhangela ukukhutshwa kwerediyo ukusuka kolunye uhlobo lwe-Ia supernovae ukufumana ulwazi olungakumbi malunga nokuvela kwezinto ezikhokelela kwezi ziganeko eziqhumayo.

Umthombo: "Uhlobo olufunyenwe kwirediyo ye-Ia supernova ene-helium-rich circumstellar material" ngu-Erik C. Kool, uJoel Johansson, uJesper Sollerman, uJavier Moldón, uTakashi J. Moriya, uSeppo Mattila, uSteve Schulze, uLaura Chomiuk, uMiguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, UJoshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma kunye noDaniel Stern, Indalo, 17 May 2023.