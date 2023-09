I-Turkish Astronomers Study NGC 2509 Vula iQela eliSebenzisa iDatha yeGaia

By

Ngokusebenzisa idatha evela kwisathelayithi ye-Gaia ye-ESA, izazi ngeenkwenkwezi ezivela kwiYunivesithi yase-Istanbul zenze uphononongo kwiqela elivulekileyo le-NGC 2509, libonelela ngokuqonda kwimilinganiselo yalo yesakhiwo kunye ne-astrophysical. Amaqela avulekileyo ngamaqela eenkwenkwezi ezibotshelelwe ngokukhululekileyo ngokomxhuzulane omnye komnye kwaye zenziwe ukusuka kwilifu elinye elikhulu lemolekyuli. I-NGC 2509, ebekwe kwiqela leenkwenkwezi zePuppis, liqela elivulekileyo leminyaka ephakathi elingakhange lifundwe kakuhle, kwaye uninzi lweempawu zalo ezingekaqinisekiswa. Ukuphanda i-NGC 2509, izazi zeenkwenkwezi zihlalutye idatha ye-astrometric kunye ne-photometric evela kwi-Gaia Data Release 3. Bahlula amalungu e-cluster kwiinkwenkwezi zentsimi kwaye bamisela iiparitha ezichanekileyo ezisisiseko ze-NGC 2509.

Uphononongo lufumene ukuba i-NGC 2509 inentshukumo efanelekileyo ye-2.72 kunye ne-0.8 mas / ngonyaka ekunyukeni okulungileyo kunye nokuhla, ngokulandelanayo. Umgama oqikelelwayo umalunga ne-8,200 yeminyaka yokukhanya, kwaye iminyaka yayo inokuba yiminyaka eyi-1.5 yezigidigidi. Umda weradiyasi weqela umalunga ne-16.7 yeminyaka yokukhanya, kunye ne-reddening yi-0.1 mag. Ubume bentsimbi be-NGC 2509 bulinganiswa bukwinqanaba le-0.0152 dex, kwaye ukuxinana kweenkwenkwezi ezisembindini kumalunga ne-32.33 yeenkwenkwezi/i-arcmin².

Ukwandisa uluhlu lwamaqela avulekileyo egalaksi eyaziwayo kunye nokufunda ngokweenkcukacha kubalulekile ekwandiseni ukuqonda kwethu ukusekwa kunye nokuvela komnyele wethu. Olu phononongo lunegalelo kulwazi lwe-NGC 2509 kwaye lubonelela ngolwazi oluxabisekileyo malunga neempawu zayo. Uphando olongezelelekileyo kunye nophononongo lwamaqela avulekileyo luza kuqhubeka lutyhila ngakumbi malunga nendalo entsonkothileyo yendalo yethu iphela.

