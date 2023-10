I-TOI-1801 b: I-Mini-Neptune ePhathayo kwiNkqubo yePlanethi eNtsha

By

Sazisa ngokufunyaniswa kwe-TOI-1801 b, i-mini-Neptune enomdla epholileyo ejikeleza inkwenkwezi encinci ye-M. Ekuqaleni ichongiwe njengomgqatswa weplanethi ye-TESS ngo-Epreli ka-2020, i-TOI-1801 b inexesha leentsuku ezingama-21.3. Nangona kunjalo, uqwalaselo olulandelayo olusekelwe kumhlaba, kubandakanywa i-photoometry ngaphakathi nangaphandle kokuhamba kunye nemilinganiselo yesantya se-radial echanekileyo, ibonise ukuba ixesha lokwenyani leplanethi yientsuku ze-10.6.

Ngokusebenzisa olu qwalaselo olulandelayo, sinqume ukuba i-TOI-1801 b inobunzima be-5.74 ± 1.46 M⊕ kunye ne-radius ye-2.08 ± 0.12 R⊕. Ngokusekwe kule milinganiselo, sinokuqiniseka ukuba i-TOI-1801 b iqulunqwe kakhulu ngamanzi kunye nelitye, kunye nesixa esingabalulekanga (ukuya kwi-2% ngobunzima) yegesi ye-hydrogen emoyeni wayo.

Ngaphaya koko, iminyaka yenkqubo, eqikelelwa ukuba imalunga ne-900 yezigidi zeminyaka, ibeka i-TOI-1801 b phakathi kwabemi abancinci abadlulayo exoplanets. Icwangciswe ecaleni kwezinye ii-exoplanets ezaziwayo, i-TOI-1801 b igqame njengelungu elikhethekileyo.

Kumzobo obonisa ubudlelwane berediyasi enkulu, ukungaqiniseki kwe-TOI-1801 b kuboniswa njengemimandla enomthunzi enomgangatho wokuzithemba. Iimodeli zokubunjwa, ezimelwe yimigca enemibala eyahlukeneyo, zibonelela ngengqiqo kwisakhiwo esinokwenzeka se-exoplanet. Ngokukodwa, iipaneli eziphakathi kunye nekunene zibonisa iimodeli zokubunjwa ngaphandle kwegesi kunye nemvulophu yegesi, ngokulandelanayo. Imigca eqinileyo kunye namachaphaza kwiphaneli elungileyo ibonisa iimeko ezahlukeneyo zokushisa kwimvulophu yegesi.

Njengereferensi, umzobo uquka uMhlaba kunye neNeptune. Ukongeza, sibandakanya i-B22 kunye ne-M22 njengezalathiso ngenxa yeziphumo eziphikisanayo ezipapashwe kwiplanethi enye, ebonisa imilinganiselo eyahlukeneyo.

Ukuqukumbela, i-TOI-1801 b imele ukongezwa okunomdla kulwazi lwethu lwe-exoplanets. Ubume bayo obupholileyo, ukwakheka kwayo, kunye nobudala bayo buyenza ibe yinto ekujoliswe kuyo ekunyanzelekileyo ukuba kuphandwe ngakumbi. Uphononongo oluqhubekayo lwee-exoplanets ezinjalo lunegalelo ekuqondeni kwethu ukubunjwa kweplanethi kunye nendaleko kwiindawo ezahlukeneyo ezingaphaya kwesixokelelwano sethu selanga.

Ingcaciso:

– TESS: UThutho lweSathelayithi yoPhando lwe-Exoplanet

– M dwarf: Uhlobo lwenkwenkwezi elandelelanayo engundoqo, ekwaziwa ngokuba yincinci ebomvu, enobunzima obuphakathi kwe-0.08 kunye ne-0.6 ngokuphindwe kabini kunoLanga.

– Radial velocity (RV): Umlinganiselo wentshukumo yinkwenkwezi ukuya okanye kude kumbukeli usebenzisa iDoppler shift effect.

– IMisa kunye neRadiyosi: Ubunzima bubhekisa kubungakanani bento ekwinto ethile, ngelixa iradiyasi ilinganisa umgama ukusuka embindini ukuya kumphezulu ongaphandle.

- Imigca ye-Iso-density: Imigca engwevu edayiweyo kwidayagram yerediyasi enkulu emele imigca yoxinaniso olulinganayo kwiimodeli zokuqulunqa ezahlukeneyo.

-I-entropy ethile: Ipropathi ye-thermodynamic ebonisa ukuphazamiseka okanye ukungahambi kakuhle kwenkqubo.

– H2: Irhasi ye-hydrogen yemolekyuli.

-I-CARMENES kunye ne-HIRES: Izixhobo ezisetyenziselwa imilinganiselo yesantya se-radial echanekileyo.

Imithombo:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (isazisi se-arXiv)