I-SpaceX iza kuQalisa i-Falcon 9 Rocket ene-Starlink Satellites

I-SpaceX iceba ukusungula i-rocket ye-Falcon 9 esuka kwi-Vandenberg Space Force Base ngoMvulo, ngoSeptemba 11th, ngo-11: 57 pm I-rocket iya kuthwala i-21 Starlink satellites, eziyinxalenye yenkonzo ye-intanethi ye-intanethi ye-SpaceX ye-broadband ye-intanethi.

Ukuba ukuphehlelelwa kokuqala kulibaziseka, i-SpaceX inamathuba okuqalisa ngoLwesibini nangoLwesithathu. Inkampani ijonge ukumisa inqanaba lokuqala le-rocket kwi-Of Course I still Love You droneship kuLwandlekazi lwePasifiki, eya kuba yinqwelomoya ye-11 kolu ncedo lukhethekileyo.

Usasazo lwewebhu oluphilayo lokuphehlelelwa luya kufumaneka kwiprofayile ye-SpaceX ku-X (eyayisakuba ngu-Twitter) malunga nemizuzu emihlanu ngaphambi kokuba iphakame.

I-Starlink yiprojekthi ye-SpaceX enebhongo yokudala iqela leenkwenkwezi ze-intanethi yesathelayithi. Ezi sathelayithi zincinci, ezinobunzima obumalunga nama-260 kg inye, ziya kuthunyelwa kwi-orbit yoMhlaba ophantsi ukuze zibonelele ngesantya esiphezulu, esine-latency ephantsi yoqhagamshelo kwi-intanethi kwihlabathi liphela. Ngokufakwa kweesathelayithi ezongezelelweyo ezingama-21, i-SpaceX iza kube isandisa inqwelo yayo ye-Starlink ukuze iphucule inkonzo yayo ye-intanethi eyandayo.

Itekhnoloji ye-rocket ye-SpaceX ephinda isetyenziswe ye-Falcon 9 ivumela ukuqaliswa kwesithuba esinexabiso eliphantsi ngokuphinda kuhlaziywe kwaye kusetyenziswe kwakhona inqanaba lokuqala lerokhethi. Inkampani ifezekise imilinganiselo ebalulekileyo ekufikeni kunye nokuphinda ubuyele kwi-booster, ebonisa amandla okunciphisa iindleko zokuqaliswa kunye nokwanda kokufikeleleka kwendawo.

Imithombo: SpaceX