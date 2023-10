I-SpaceX Falcon 9 Rocket iyakuzisa iiSathelayithi zeStarlink ezingama-21 kwi-Orbit

By

I-SpaceX ilungiselela olunye uphehlelelo lwe-rocket, ngeli xesha lokuthumela iisathelayithi ze-intanethi ezingama-21 ze-Starlink kwi-orbit. I-rocket ye-Falcon 9 imiselwe ukunduluka e-California's Vandenberg Space Force Base ngoMgqibelo ngo-3: 47 am EDT. Ukuba kukho nakuphi na ukulibaziseka, amathuba e-backup ayafumaneka phakathi kwe-4:23 am EDT kunye ne-6:00 am EDT.

Uphehlelelo luya kusasazwa kwiakhawunti ye-SpaceX ku-X (eyayisaziwa ngokuba yi-Twitter) ukuqala malunga nemizuzu emihlanu ngaphambi kokuba iphakame. Ukuba konke kuhamba ngokwesicwangciso, inqanaba lokuqala leFalcon 9 liya kubuyela eMhlabeni kwaye lihlale kwinqanawa yedrone “Ngokuqinisekileyo ndisakuthanda” malunga nemizuzu eyi-8.5 emva kokusungulwa. Oku kuya kuphawula inqwelomoya ye-16 kweli nqanaba lokuqala le-rocket, inqwelomoya enye nje emfutshane kwirekhodi yokusetyenziswa kwakhona kwenkampani.

Emva kwemizuzu engama-62.5, iisathelayithi ze-Starlink ezingama-21 ziya kuthunyelwa ukusuka kwinqanaba eliphezulu le-Falcon 9. Oku kuphehlelelwa iya kuba yi-SpaceX's 75th mission orbital mission ngo-2023, njengoko inkampani izama ukufezekisa injongo yayo yeenqwelomoya ezili-100 ekupheleni konyaka, kunye neenqwelomoya ezili-144 ngo-2024.

Iprojekthi ye-SpaceX's Starlink ibiyeyona nto iphambili ekugxilwe kuyo kulo nyaka, malunga ne-60% yeenqwelomoya zabo ezinikezelwe ekwandiseni i-megaconstellation ye-intanethi. Okwangoku, ziphantse zibe ngama-4,900 iisathelayithi ezisebenzayo kwi-Starlink, kwaye eli nani liza kuqhubeka nokukhula kwiminyaka ezayo.

