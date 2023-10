I-SpaceX ibhengeza uKuphehlelelwa kwangeKusasa kweFalcon 9 Rocket

By

I-SpaceX ibhengeze ukuphehlelelwa okuzayo kwiVandenberg Space Force Base. Inkampani ijolise kwi-12: 47 am ngo-Oct. 21 ukuqaliswa kwe-rocket ye-Falcon 9 evela kwi-SLC-4E. Injongo yolu phehlelelo kukusasaza iisathelayithi zeStarlink ezingama-21 kwi-low-Earth orbit.

Kwimeko apho uphehlelelo alunakuqhubeka njengoko bekucwangcisiwe, i-SpaceX ichonge amathuba amathathu okugcina imali phakathi kwe-1:23 am kunye ne-3 am yokuhlenga-hlengisa. Ukongeza, kukho amathuba amathandathu awongezelelweyo akhoyo afumanekayo ukuqala ngo-11:26 pm ngoMgqibelo ukuya ku-2:50 am ngeCawa.

Kwabo banomdla, i-webcast ebukhoma evela kwi-SpaceX iya kufumaneka malunga nemizuzu emihlanu ngaphambi kokusungulwa. Oku kuya kubonelela ababukeli ngohlaziyo lwexesha lokwenyani kwaye ubavumele ukuba babone uthumo njengoko luqhubeka.

Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba i-booster eya kuxhasa le mishini isetyenziswe amaxesha angama-15 ekuqalisweni kwangaphambili. Ukulandela ukwahlukana kweqonga, inqanaba lokuqala lerokhethi kulindeleke ukuba lihlale kwi-Of Course Ndisakuthanda iDroneship kuLwandlekazi lwePasifiki. Oku kusetyenziswa kwakhona linyathelo elibalulekileyo kwiinzame ze-SpaceX zokunciphisa iindleko zokuphononongwa kwendawo kwaye ziyenze izinzileyo.

Ngokubhekiselele kwimpembelelo yasekhaya, akukho ma-sonic booms alindeleke ukuba aviwe ngeli xesha lokuqaliswa. Ezi ziindaba ezimnandi kubahlali abakufutshane, njengoko ii-sonic booms zinokuphazamisa kwaye zothusa.

Lilonke, oku kuphehlelelwa kwangentseni ngu-SpaceX kumele elinye inyathelo eliya phambili kuthumo oluqhubekayo lwenkampani lokuphuhlisa nokwandisa inethiwekhi ye-intanethi yesathelayithi yehlabathi.

Ingcaciso:

-I-rocket ye-Falcon 9: Isithuthi esinemigangatho emibini yokusungulwa kwe-orbital ephuhliswe ngu-SpaceX. Yenzelwe uthutho oluthembekileyo nolukhuselekileyo lweesathelayithi kunye nemithwalo ehlawulwayo kwindawo.

-Iisathelayithi zeStarlink: Iqela leenkwenkwezi ezincinci ezisasazwe yi-SpaceX ngenjongo yokubonelela nge-broadband coverage yehlabathi.

-Ngokuqinisekileyo ndisakuthanda iDroneship: Inqanawa ezimeleyo yedrone esetyenziswa yiSpaceX ukuhla kunye nokubuyisela iirocket booster elwandle.

Umthombo: SpaceX (akukho URL inikiweyo)