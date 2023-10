Ukulahlwa kweSathelayithi: Inkxalabo ekhulayo yokusiNgqongileyo kwiNdawo

By

Iisathelayithi eziye zafikelela esiphelweni sobomi bazo bokusebenza zibangela ingxaki kumaziko asemajukujukwini. Iindlela zangoku zokulahla ezi ziphekepheke zizishiya kwi-orbit, zibongezela kwiindlela zamangcwaba kude nesathelayithi ezisebenzayo, okanye zisalathisa ngasemva kuMhlaba ukuze zingene kwakhona emoyeni. Nangona kunjalo, uphando olutshanje olwenziwa ngabaphandi abavela kwiYunivesithi yasePurdue kunye ne-NOAA ibonise ukuba ukungena kwakhona kwe-atmospheric akukho miphumo.

Ngokwemveli, ukungena kwakhona kwe-atmospheric kuye kwathathwa njengendlela ethembekileyo yokulahla iisathelayithi kwi-Earth orbit (LEO) ephantsi. Njengoko i-LEO isanda ngokuxinana ngeesathelayithi kwiminyaka yakutshanje, le ndlela yokulahla iye yanda kakhulu. Nangona kunjalo, uphononongo olupapashwe kwi- Proceedings of the National Academy of Sciences lutyhila ukuba ukungena kwakhona kwe-atmospheric kubangela ukuba ummandla ongaphezulu womoya woMhlaba ungcoliswe yintsalela engumphunga yesiphekepheke.

Iqela lophando liqaphele utshintsho ekubunjweni kwamafu e-ion ashiywe ngasemva ngama-meteorites angena emoyeni. Bafumanise ukuba ukutshintsha kwemichiza yeminwe kula masuntswana kwakunokubakho ngenxa yokwanda kwenani leziphekepheke eziphinda zingene emoyeni. Ukuqinisekisa iziphumo zabo, abaphandi baqhoboshela izixhobo kwiinqwelomoya kwaye baqhuba imilinganiselo ethe ngqo ye-atmosfera malunga neekhilomitha ezili-12 ngaphezu kwe-Alaska kunye nelizwekazi lase-US.

Iziphumo zophononongo zibonise ukuxinana okubalulekileyo kwesinyithi emoyeni, kubandakanywa i-lithium, i-aluminium, ithusi, i-lead, i-magnesium, kunye ne-sodium, elandelelwe ngokusondeleyo nge-satellite reentry. Ukongezelela, abaphandi baye baqaphela ukuba i-10% yeengqungquthela ze-aerosol ezijongene nokukhusela i-ozone layer iqulethe i-aluminium.

Nangona impembelelo epheleleyo yezi ziphumo kwindalo kunye nokutshintsha kwemozulu akukacaci, abaphandi bakholelwa ukuba igxininisa impembelelo ebalulekileyo ye-spaceflight yabantu kwiplanethi. Ukuqonda iziphumo zokunyuswa kwesinyithi kwi-atmosfera kubalulekile ekuhloleni imingcipheko enokubakho kuyo yomibini i-ozone layer kunye nobomi kumphezulu woMhlaba. Uphononongo olongezelelekileyo luya kufuneka ukuze kuqondwe ngokupheleleyo iimpembelelo zeendlela zokulahla ngesathelayithi kokusingqongileyo kwaye kumiselwe ukuba ngaba obunye ubuchule bufanele ukuphononongwa ukuthomalalisa ukungcoliseka kweatmosfera yoMhlaba.

– Ingcaciso: I-Lowth Earth Orbit (LEO) ngummandla wesithuba phakathi kweekhilomitha ezingama-2000 kumphezulu woMhlaba apho uninzi lwesathelayithi kunye neSikhululo saMajukujuku saMazwe ngaMazwe zihlala khona.

– Ingcaciso: Ukungena kwakhona kwi-atmospheric yinkqubo apho isiphekepheke okanye isathelayithi singena kwiatmosfera yoMhlaba emva kokuba iwugqibile umsebenzi wayo okanye ifikelele esiphelweni sobomi bayo bokusebenza.