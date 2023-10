Ukuzixabisa kwabasetyhini kunye nokuXhobisa kugxininiswa kuMnyhadala weeMbasa

By

Abasetyhini kufuneka baqonde ukuzithemba kwabo kwaye boyise imeko yoluntu ethintela ukukhula kwabo, ngokukaNigar Shaji, umlawuli weprojekthi ye-Aditya L1 mission yelanga kuMbutho woPhando lweNdawo yaseIndiya (ISRO). Ethetha kumsitho 'wokuGqwesa kwabasetyhini kunye noShishino kunye neSabelo soLwazi' eTiruchi, uShaji uncome abafazi abaphumeleleyo kwaye wabalula ukubaluleka kokuba abafazi bazixhobise.

Lo msitho, uququzelelwe yi-Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs’ Park (TREC-STEP), yayiyinxalenye yeprojekthi yokuxhasa imibutho yoluntu kumashishini emozulu, exhaswa ngemali yi-European Union-backed Gender Enabling Network of Innovation and UShishino (GENIE).

U-Shaji uxoxe ngenkqubela phambili ye-Aditya L1 mission, emiselwe ukuqalisa i-orbit ukuya kwindawo ye-L1 Lagrange ngoJanuwari 2024. Amanqaku e-Lagrange yizikhundla kwindawo apho izinto zihlala zizinzile. Intetho kaShaji ibethelele imfuneko yokuba amanina afundiswe, azimele ngokwasemalini, akhulise abantwana bawo ukuze ahloniphe wonke umntu nokuba ungowasiphi na isini.

Ukwagxininise ukubaluleka kokwamkelwa kobuchwepheshe obulungele indalo kunye negalelo loosomashishini kumaphulo emozulu kulondolozo lwendalo. UShaji uthe nangona kuzakubakho imicelimngeni, kuzakubakho namathuba otshintsho.

Eqaqambisa iinzame zeqela emva kwempumelelo ye-ISRO, uShaji uvakalise ukuzibophelela kombutho ekuxhobiseni nasekuphuculeni ubomi babantu. Esi siganeko saqukunjelwa ngokunikezelwa kwamabhaso kubafazi abashishini be-30 abavela kulo lonke elaseTamil Nadu, beqaphela impumelelo yabo.

Ukongeza kumsitho wamabhaso, ikhosi yokuqhelaniswa nentengiso yedijithali yabanjwa koosomashishini basetyhini njengenxalenye yenkqubo.

Lilonke, lo msitho usebenze njengeqonga lokubhiyozela impumelelo yabasetyhini ngelixa bekwabakhuthaza kwaye bebakhuthaza ukuba bamkele ukuzixabisa kwabo kwaye bazabalazele ukukhula komntu kunye nobungcali.

