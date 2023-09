Inyoka ikrwitsha kwintlanzi ehlaselayo: Iimpembelelo zoPhando kwiiNyoka ezitya iintlanzi kunye neentlobo ezihlaselayo.

By

Isazi ngezifo ngezilwanyana eFransi kutshanje siye sadibana nesiganeko esimangalisayo apho inyoka yazama ukutya intlanzi elingana nentloko yayo. UNicolas Fuento, ugqirha wezilwanyana kwi-nonprofit League for the Protection of Birds e-France, wabona inyoka ephithizelayo isokola ukutya uhlobo lwentlanzi e-Lac de Carcès kumzantsi-mpuma we-France. Oku kudibana kubangele ukuba kubizwe uphando olungakumbi kubudlelwane phakathi kweenyoka ezitya iintlanzi kunye neentlobo ezihlaselayo.

UFuento ekuqaleni wayecinga ukuba inyoka yayizama nje ukutya intlanzi, kodwa yakhawuleza yaqaphela ukuba inyoka yayiminxeka kwintlanzi eyayibekwe kummizo wayo. Ukuze asindise inyoka, uFuento wayityhalela ngobunono intlanzi emva komlomo wenyoka ukuze ikhuphe imiqolo yayo. Emva kokuba intlanzi isuswe ngempumelelo, inyoka yabonakala ingenawo umkrwelo yaza yatyibilika yemka.

Iintlobo zeentlanzi ezichongiweyo yayiyi-ruffe, intlanzi encinci yamanzi acwengekileyo ezalelwa kwiindawo zaseYurophu naseAsia. Nangona kunjalo, iiruffes ziye zaziswa kwimimandla eyahlukeneyo, kuquka neFransi, apho zithathwa njengezilwanyana ezihlaselayo. Amaphiko azo aqinileyo kunye nama-spiny dorsal awenza kube nzima ukuba amarhamncwa adle.

Iinyoka ze-Viperine ngokuyintloko zondla iintlanzi, kwaye kwezinye iindawo, uluhlu lwazo lwendalo ludlula kunye ne-ruffes. Ubukho be-ruffes ehlaselayo kwimigxobhozo yeMeditera, apho iinyoka ze-viperine zinqabile kwaye ziyancipha, zibeka isoyikiso esinokubakho kwiinyoka zasekuhlaleni. Iziganeko zangaphambili zibonise ukuba iinyoka ezitya iintlanzi eYurophu, kuquka i-viperine snakes, ziye zafa emva kokutya iintlanzi ezihlaselayo.

Ngelixa impembelelo yeentlanzi ezihlaselayo kwiinyoka zihlala zingafundwanga, eli tyala ligxininisa imfuneko yophando olongezelelweyo kwizinto ezinobungozi ezibangelwa zizilwanyana ezihlaselayo. Ukuqonda ubudlelwane phakathi kweenyoka ezitya iintlanzi kunye neentlanzi ezihlaselayo kunokuba negalelo kwiinzame zolondolozo kunye nokukhuselwa kweenyoka zomthonyama.

Imithombo:

– Amanqaku eHerpetology. (2021, Septemba 10). Ukuminxeka kwenyoka kwiintlanzi ezihlaselayo kubangela ukuba kufuneke kwenziwe uphando.

– Live Science. (2021, Septemba 22). Inyoka yazama ukutya intlanzi elingana nayo, yaza yaphantse iminxa.