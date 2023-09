INeptune kwinkcaso: Nini kwaye njani ukuqwalasela i-Ice Giant

I-Neptune, iplanethi yesibhozo ukusuka elangeni kunye neplanethi ekude kakhulu kwisixokelelwano sethu selanga, iya kuba yinkcaso ngoLwesibini, i-19 kaSeptemba. Oku kuthetha ukuba iya kuba kumgca othe ngqo kunye nelanga kunye noMhlaba, kunye neplanethi yethu ibekwe embindini. Njengebhonasi eyongeziweyo, iNeptune iya kwenza eyona ndlela isondeleyo kuMhlaba, eyaziwa ngokuba yiperigee, ngexesha elinye. Oku kuya kwenza iplanethi ekude ibonakale inkulu kwaye ikhanya ngakumbi esibhakabhakeni ebusuku, idala ithuba eliphambili lokujongwa.

Ukusuka kwisiXeko saseNew York, iNeptune iya kunyuka empuma malunga ne-6: 58 pm EDT kwaye ibonakale kwiiyure ezimbalwa kamva. Kwindawo yayo ephezulu esibhakabhakeni, malunga ne-12: 51 am EDT ngoLwesithathu, ngoSeptemba 20th, iNeptune iya kuba ngama-46 degrees ngaphezu kwe-horizon. Iya kuba kwikroza lePisces.

Nangona kunjalo, kubalulekile ukuqaphela ukuba nangona iNeptune ikwi-perigee, uMhlaba kunye ne-ice giant zisahluke kakhulu. Ngeli xesha lokusondela kakhulu, iNeptune isazakuba malunga ne-2.7 yeebhiliyoni zeemayile ukusuka kwiplanethi yethu. Ukubonisa imbono ethile, uMhlaba noMars zahlulwe ngomgama oziikhilomitha ezili-140 lezigidi. Oku kuthetha ukuba umgama ophakathi koMars noMhlaba unokungena phakathi koMhlaba neNeptune phantse izihlandlo ezingama-20 ngaphezulu.

Ngenxa yomgama wayo omkhulu, iNeptune ayinakubonwa esibhakabhakeni ngeliso lenyama. Inobubanzi obuziikhilomitha ezingama-31,000 (iikhilomitha ezingama-50,000), malunga nobukhulu obuphindwe kane kunoMhlaba, nto leyo eyenza ukuba ibe sisijikelezi-langa sesine ngobukhulu kwisixokelelwano sethu selanga. Nangona kunjalo, ukubonakala kweNeptune kufuna ukusetyenziswa kweteleskopu okanye iibhayinotyhulari ezisemgangathweni kunye nemozulu entle.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Ukuqukumbela, inkcaso kaNeptune kunye nokuba kufutshane noMhlaba kunika ithuba elihle lokujonga nokufunda esi sigebenga sithe qelele somkhenkce. Ngokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo nokufumana indawo efanelekileyo, abo bajonga esibhakabhakeni banokumangaliswa yimimangaliso yesijikelezi-langa sethu.

