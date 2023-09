Abantu Abaqhuba Ilahleko NgamaSebe Ewonke Omthi Wobomi, Ilumkisa Isifundo Esitsha

By

Uphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwiProceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) lubonise ukuba abantu babangela ukutshabalala kwamasebe apheleleyo "oMthi woBomi," ukuphakamisa inkxalabo malunga nokuphela kobunzima besithandathu. Uphononongo, olwenziwa ngabaphandi kwiYunivesithi yeSizwe ye-Autonomous yaseMexico, igxininise ekuphelisweni kwegenera yonke, ehlelwa phakathi kweentlobo kunye neentsapho.

Ngokungafaniyo nezifundo zangaphambili ezivavanye kuphela ilahleko yeentlobo ezahlukeneyo, olu phando luhlalutya ukunyamalala kwayo yonke igenera. Ligalelo elibalulekileyo kuba libonelela ngengqiqo enzulu yamazinga angoku okutshabalala. Unjingalwazi uGerardo Ceballos, omnye wababhali abasebenzisanayo kolu phando, ugxininisa ukuba ingxaki yokutshabalala inzima ngokulinganayo njengengxaki yokutshintsha kwemozulu kodwa ihlala ingahoywa.

Ngokuphonononga idatha evela kwi-International Union yoLondolozo lweNdalo (IUCN), abaphandi bafumanisa ukuba i-73 genera iye yaphela kwiminyaka engama-500 edluleyo, kunye nobuninzi bokutshabalala okwenzeka kwiinkulungwane ezimbini zokugqibela. Oku kuyothusa, njengoko kusekelwe kumazinga okuphela kwezilwanyana zangaphambili, yimisinga emibini kuphela ebekufanele ukuba ilahleke ngexesha elinye.

Uphononongo lubonisa imisebenzi yabantu efana nokutshatyalaliswa kwendawo yokuhlala, ukuloba ngokugqithisileyo, kunye nokuzingela njengoyena nobangela wokutshabalala. Ukuphulukana nohlobo olunye kunokuba neziphumo ezide kwi-ikhosistim. Abaphandi bakholelwa ukuba inyathelo elingxamisekileyo liyafuneka ukuze kuthintelwe ilahleko eyongezelelekileyo kunye nokuwohloka kwempucuko.

Nangona kukho ukuvumelana phakathi kweengcali ukuba izinga langoku lokutshabalala liyothusa, nokuba liyahlangabezana nemilinganiselo yesithandathu sokuphela kobunzima buhlala bungumxholo wengxoxo. Ukutshabalala okukhulu kuchazwa njengokulahleka kwe-75% yeentlobo zezilwanyana ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, ukuba amazinga okuphela kwangoku aqhubekile okanye ayanda, ukutshabalala okukhulu kunokwenzeka.

Ababhali bophononongo bagxininisa imfuneko yokubeka phambili ukhuseleko kunye nokubuyiselwa kweendawo zokuhlala zendalo ukuthintela ukutshabalala okuqhubekayo. Bakholelwa ukuba kusenokwenzeka ukusindisa iigenera ezininzi ukuba kuthathwe amanyathelo akhawulezileyo.

Imithombo: Iinkqubo zeNational Academy of Sciences (PNAS)

Ingcaciso:

I-Genus: Kuluhlu lwezinto eziphilayo, i-genus yinqanaba phakathi kweentlobo kunye nosapho.

Iintlobo: Iqela lezinto eziphilayo ezineempawu ezifanayo kwaye zinokuzala ukuze zivelise inzala echumileyo.

Ukutshabalala kweMisa: Ilahleko ekhawulezileyo yepesenti ebalulekileyo yeentlobo zezilwanyana ngexesha elifutshane, okukhokelela kutshintsho olukhulu lwendalo kunye nendalo.

Umthi woBomi: Umboniso ongokomfanekiso wobudlelwane phakathi kweentlobo ezahlukeneyo, ukulandelela imbali yabo yendaleko emva kokhokho omnye.