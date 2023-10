Ukutyhila iiMfihlo zeMfuzo ezifihlakeleyo zeZilwanyana eziseMngciphekweni wokuTshabalala

Intsebenziswano yamazwe ngamazwe iqalise umsebenzi ongaqhelekanga wokutyhila iimfihlelo zemfuzo zezidalwa ezisengozini yokuphela. The University of Connecticut kaThixo Biodiversity kunye Conservation Genomics iqela, ngentsebenziswano Oxford Nanopore Technologies kunye neSebe lezoLimo Forest Service US, inkqenkqeza inyathelo imephu DNA of ngoyaba iintlobo ezisengozini.

Le projekthi yaqala ngeqela labafundi abangekabinazidanga besenza imaphu yeDNA yomthi osengozini yokuphela. Umthi we-butternut, oyinzalelwane yaseMntla Melika, ujongene nokuncipha kwabemi ngenxa yokungunda osuka eAsia. Ngokulandelelanisa igenome yomthi webutternut, abaphandi banethemba lokuqonda indlela omele uphile ngayo baze basindise olu hlobo ekutshabalaleni.

Lo mzamo unzima sisiqalo nje. Iqela linezicwangciso zokulandelelanisa i-DNA yezinye iintlobo ezisengozini ezifana ne-pumpkin ash, i-corals enzulu yolwandle, kunye ne-cockatoo ebomvu. Ngolu phando lubanzi, izazinzulu zijolise ekudaleni ithala leencwadi lolwazi lwemfuza elinokwazisa ukubuyisela kunye nezigqibo zolondolozo.

Uninzi lwezi ntlobo azikhange zifundwe ngokubanzi ngokwesayensi, kwaye ukulandelelana kwazo kwe-DNA ayaziwa kakhulu. Ngokulandelelanisa i-genomes yezilwanyana ezisengozini, izazinzulu zinokufumana ukuqonda okunzulu kweempawu zabo ezizodwa kwaye zichonge izakhi zofuzo ezinegalelo ekusindeni kwazo.

Omnye wemiba enika umdla kolu phando ziintlobo ngeentlobo zeploidy ezibonwa kwezi ntlobo. Uninzi lwezilwanyana zine-diploid, zineekopi ezimbini zechromosome nganye, ngelixa ezinye izityalo zinokuba yi-tri- okanye i-tetraploid. Nangona kunjalo, umthi we-pumpkin ash ulandelelaniswa kulo nyaka ukholelwa ukuba i-octaploid, idlula ukulindela kwaye iphakamisa imibuzo enomdla malunga nemfuza yayo.

Impembelelo yale projekthi inabela ngaphaya kokugcinwa kwezinto eziphilayo ezahlukeneyo. Ikwabonelela ngamava ophando lwehlabathi lokwenyani axabisekileyo kubafundi abenza isidanga sokuqala, ebavumela ukuba babe negalelo kuphononongo lwezenzululwazi kunye neenzame zolondolozo.

FAQ:

Umbuzo: Yintoni iDNA?

IMPENDULO: I-DNA, okanye i-deoxyribonucleic acid, yimolekyuli enemiyalelo yemfuza yokuphuhliswa, ukukhula nokuzala. Iqulethwe ngama-nucleotides kwaye yenza isakhiwo se-helix ephindwe kabini. I-DNA ikhona phantse kuzo zonke iiseli zezinto eziphilayo.

Umbuzo: Yintoni uhlobo?

IMPENDULO: Udidi liqela lezinto eziphilayo ezineempawu ezifanayo kwaye zinokudibana ukuze zivelise inzala echumileyo. Yingcinga esisiseko kwibhayoloji esetyenziselwa ukwahlula nokulungelelanisa iyantlukwano yobomi.

Umbuzo: Ukulandelelanisa i-DNA kunceda njani izilwanyana ezisengozini?

A: Ukulandelelanisa i-DNA yeentlobo ezisengozini kunika ingqiqo kwiindlela zabo zokuphila kunye nokuchonga iimpawu zofuzo ezinegalelo ekomelezeni kwazo. Olu lwazi lunokukhokela iinzame zolondolozo kwaye lunokusindisa iintlobo zezilwanyana ekutshabalaleni.

Umbuzo: Kutheni kubalulekile ukwenza i-DNA yezilwanyana ezisengozini?

IMPENDULO: Ukwenza imephu yeDNA yezilwanyana ezisengozini kunceda ekudaleni ithala lenkcazelo yemfuza enokwazisa ngezigqibo zokubuyiselwa nokulondoloza. Ikwanegalelo kulwazi lwenzululwazi ngokutyhila ulwazi olutsha kwimizila yemfuza eyodwa yezi ntlobo.