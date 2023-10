Umthetho Wokwandiswa koLwazi oluSebenzayo: Imbono yeHlabathi kwi-Evolution

By

Kwiphepha lezenzululwazi lenguquko elitsha elipapashwe kwiphephancwadi i<em>Proceedings of the National Academy of Sciences , izazinzulu ezisithoba kunye nezithandi zobulumko zicebisa umthetho omtsha wendalo owandisa ingcamango kaCharles Darwin yendaleko. Umthetho omtsha, obizwa ngokuba "ngumthetho wokwandisa ulwazi olusebenzayo," uqinisekisa ukuba indaleko ayiphelelanga kwiintlobo zebhayoloji kodwa yinkqubo yendalo yonke esebenza kwiinkqubo ezikumanqanaba ahlukeneyo, kuquka i-athomu, iiminerali, i-atmosphere yeplanethi, iiplanethi kunye neenkwenkwezi.

Ngokutsho kwababhali, iinkqubo zendalo ezintsonkothileyo ziyaphuhla zisiya kwiindlela zokwenziwa kweepateni ezinkulu, iyantlukwano, kunye nokuntsonkotha. Bathetha ukuba iinkqubo eziguqukayo, nokuba zebhayoloji okanye ezingezizo ezebhayoloji, zenza ukusuka kwiibhloko zokwakha ezisebenzisanayo kwaye zingene kwiinkqubo ezenza uhlengahlengiso oluninzi. I-Evolution ke iyenzeka xa olu lungelelwaniso olwahlukeneyo luphantsi kokhetho lwemisebenzi eluncedo.

Umthetho wokwandisa ulwazi olusebenzayo ujongana nombuzo wokuba kutheni indalo iphela iyahluka kwaye iyinkimbinkimbi kwizikali ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, ezinkwenkwezini, ukudityaniswa kwehydrogen kunye nehelium kuvelisa izinto ezinzima njengekhabhoni, initrogen, neoksijini, ezithi ke zisasazwe emajukujukwini, nto leyo ekhokelela ekuyilweni kwezizukulwana ezilandelayo zeenkwenkwezi kunye nokudalwa kweelementi ezingakumbi.

Ingcamango yokhetho ingundoqo kumthetho ocetywayo, kunye nemigaqo emithathu yokukhetha jikelele echongiweyo: ukukwazi ukunyamezela, ukunyamezela kweenkqubo ezisebenzayo, kunye nokuvela kweempawu zenoveli njengokulungelelaniswa nokusingqongileyo. Imizekelo yolo hlengahlengiso ibandakanya izinto eziphilayo eziphuhlisa isakhono sokuqubha, ukuhamba, ukubhabha, okanye ukucinga.

Lo mbono omtsha wokuziphendukela kwemvelo osekelwe ekusebenzeni unika ingqiqo malunga nokuguquguquka kweenkqubo ezahlukeneyo kwi-cosmos, kubandakanywa nokuqonda ukuphuhliswa kwe-organic chemistry kwi-Titan yenyanga ye-Saturn kunye nokuqikelela ukuba iinkqubo ezingaqhelekanga zivela njani ngokuhamba kwexesha.

Lilonke, lo mthetho ucetywayo wendalo ubonelela ngesakhelo esibanzi sokuqonda indaleko enabela ngaphaya kweentlobo zebhayoloji kwaye ebandakanya iinkqubo ezohlukeneyo ezifumaneka kwindalo iphela.

