Ukuphuhliswa kweModeli yokuQikelela ukuSebenzisa i-Estrogen Receptors kwi-Baikal Seals ngokuNcitshiswa kwendalo.

Abaphandi kwiZiko leZifundo zeNdalo yaseLwandle (i-CMES) kwiYunivesithi yase-Ehime baye baqulunqa imodeli enokuthi iqikelele amandla okungcolisa okusingqongileyo ukuze kusebenze i-estrogen receptors kwii-seals ze-Baikal. Olu pho nonongo lusebenzise zombini iimvavanyo ze-vitro kunye ne-computer-based simulations ukuvavanya amandla okusebenza e-bisphenols (BPs) kunye ne-hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) kwi-estrogen receptor α (bsERα) kunye ne-β (bsERβ) subtypes.

Uvavanyo lwe-in vitro lubonise ukuba uninzi lwe-BP kunye ne-OH-PCBs zibonisa umsebenzi ofana ne-estrogen ngokuchasene ne-bsER subtypes zombini. Phakathi kwee-BPs ezivavanyiweyo, i-bisphenol AF ibonise umsebenzi onamandla kakhulu we-estrogen. Ngokufanayo, i-4'-OH-CB50 kunye ne-4'-OH-CB30 ibonise umsebenzi onamandla kakhulu phakathi kwe-OH-PCB evavanyiweyo ngokumelene ne-bsERα kunye ne-bsERβ, ngokulandelanayo.

Ukuphanda ngakumbi ukuba ezi zingcolisi zokusingqongileyo zibophelela njani kwi-bsER, ukulinganisa kokudotshwa kwekhompyutha kwenziwa. Ngokusekelwe kwiziphumo zolu mlinganiso kunye nezakhiwo zesakhiwo sezinto ezingcolileyo, imodeli yobudlelwane be-quantitative structure-activity (QSAR) kuzo zombini ii-subtypes ze-bsER zaphuhliswa. Le mifuziselo iqikelele ngokuchanekileyo ukwenzeka kokusebenza kokungcoliseka kwendalo ngakunye kwimifuniselo ye-in vitro, ukwahlula phakathi kweekhompawundi ezisebenzayo kunye nezo zingasebenziyo kuzo zombini i-bsERα kunye ne-bsERβ. Abaphandi baye bachonga izinto ezibalulekileyo ezichaphazela amandla okusebenza kwezinto ezingcolileyo.

Ngaphezu koko, abaphandi baye bakha ngempumelelo imodeli ye-QSAR eqikelela amandla okusebenza kwe-mouse estrogen receptors (ERs) usebenzisa indlela efanayo. Oku kubonisa ukusebenza kwale ndlela yokulinganisa kwiindidi ezahlukeneyo.

Ukuphuhliswa kwalo mzekelo kuyinyathelo elibalulekileyo ekuqondeni nasekuqikeleleni imiphumo yokungcola kwendalo kwi-endocrine system ye-Baikal seals. Ibonelela ngesixhobo esixabisekileyo sokuhlola imingcipheko enokubakho yezi zinto zingcolisayo kunye nokwazisa iinzame zolondolozo kwezi ntlobo zezilwanyana ezisesichengeni.

