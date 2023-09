Ukuphumelela kwiDiagnostics: Itekhnoloji yeCRISPR ifumanisa iNtsholongwane yeMonkeypox ngokuchaneka okungazange kubonwe ngaphambili kunye nesantya

By

Izazinzulu ezivela kwi-Peter Doherty Institute for Infection and Immunity kunye ne-Walter kunye ne-Eliza Hall Institute of Medical Research baye baphuhlisa isixhobo sokuxilonga esiguqukayo esibizwa ngokuba yi-MPXV-CRISPR. Ipapashwe kwi-Lancet Microbe, isifundo sabo sokusebenzisana sibonisa amandla eteknoloji ye-CRISPR ekufumaneni i-virus ye-monkeypox (MPXV) ngokuchaneka okungenakulinganiswa kunye nesantya.

Ngelixa i-CRISPR isaziwa ngokubanzi ngesakhono sayo sokuhlela imfuza, isandula ukubotshelelwa ukuyila izixhobo zokuxilonga ezinobuthathaka kakhulu. I-MPXV-CRISPR isebenza "njengomcuphi ochanekileyo," ukuchonga ngokukhawuleza izinto ezithile zofuzo ezinxulumene nentsholongwane kwiisampuli zeklinikhi. Abaphandi bacwangcisa isixhobo sokujolisa ukulandelelana kofuzo olukhethekileyo kwi-MPXV, besebenzisa i-database ye-523 MPXV genomes ukwakha "izikhokelo" eziyimfuneko zokubophelela kwi-DNA yentsholongwane.

Xa i-DNA yentsholongwane ikhona kwisampuli yeklinikhi, inkqubo ye-CRISPR ikhokelwa kwindawo ekujoliswe kuyo kwaye ikhupha umqondiso obonisa ubukho bentsholongwane. Uvakalelo kunye nokuchaneka okuphunyezwe yi-MPXV-CRISPR kuthelekiswa neendlela ze-PCR ezisemgangathweni kodwa kunye nexesha lokuvavanya elincitshisiweyo.

Enye yeempawu eziphumelelayo ze-MPXV-CRISPR yisantya sokuxilongwa. Uxilongo lwangoku lwemonkeypox luhlala lubandakanya uvavanyo lwaselabhoratri olusembindini, olunokuthatha iintsuku ezininzi ukufumana iziphumo. Ngokwahlukileyo, i-MPXV-CRISPR inokubona intsholongwane kwimizuzu engama-45 ephawulekayo.

Ukuhlangabezana nemigangatho ebekwe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi, iqela lophando lijolise ekuguquleni i-MPXV-CRISPR kwisixhobo esiphathwayo sokubona indawo kwiindawo zokunyamekela. Le teknoloji inamandla okuguqula ulawulo lwe-monkeypox, inikezela ukufikelela ngokukhawuleza kwi-diagnostic echanekileyo, ngokukodwa kwiindawo ezinqamlekileyo kunye nezikude. Ngokukhawulezisa unyango kunye nokuphucula iziphumo zesigulana, indlela yokuvavanya inokuthi iphucule kakhulu iimpendulo zempilo yoluntu ekuqhambukeni kwemonkeypox.

Uphononongo lwenziwe ngokubambisana neZiko lezeMpilo lezeSondo laseMelbourne kunye neYunivesithi yaseMonash. Abaphandi bakholelwa ukuba i-MPXV-CRISPR ibonisa ukuqhubela phambili okukhulu kwinkalo yokuxilongwa kwaye ibambe isithembiso sokuguqula ulawulo lwezifo kwixesha elizayo.

